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Сайт "Контр - Коллектор" создан для защиты простых людей от беспредельных действий коллекторских организаций

Мы не ставим себе задачу создавать кому либо конкуренцию на уже сложившемся рынке АнтиКоллекторских услуг. 

Название сайта "Контр - Коллектор" предполагает "Контр" то есть "Ответный" - УДАР. Пусть не милитаризированный, а информационный но УДАР их же методами. По ним, по организмам родившимся в гарнитуре, выносящим мозг простым людям используя все методы психологического воздействия, давления на родственников, соседей, коллег и т.д. Не раз доводивших "заемщика" и не только до суицида.

Мы будем делать их "звездами": публиковать голоса, устанавливать личные телефоны и домашние адреса как самих коллекторов так и их родных и близких. И спросим у папы - как он воспитал сына или дочь.

Мы будем учить, и на примерах показывать как нужно общаться с упырями. Иногда простой совет или пример: "Как вести себя с гоп компаниями" может спасти жизнь "заемщика" который попал на уловки ненасытных барыг, ростовщиков и просто педикообразов работающих коллекторами в МФО (МикроФинансоваяОрганизация, далее просто - ГопКомпания).



Присоединяйтесь, смотрите и читайте, публикуйте свои материалы, учите и учитесь ведь на самом деле: Коллектор не так уж и страшен, а если мы вместе, то просто СМЕШОН! Вобьем "осиновый кол"!

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1 комментарий

Виктор Артеменко Сегодня, 15:29
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С уважением, Виктор Артеменко
гл.редактор газеты "ГОРОД Никополь"
063 430 6886, 050 7085305, 096 9727785
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001389104493
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