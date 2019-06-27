В городском совете «пахнет керосином»…

‎Виталий Журавлёв‎

Никопольчане, внеочередная сессия городского совета, которая состоялась 24 июня, снова показала одиозность нашего депутатского большинства в главе с А.П.Фисаком.Речь идет о даче разрешения на покупку здания, где до недавнего времени располагался филиал Одесской юракадемии (проспект Трубников, дом 87-а).В этой связи вспоминается известная поговорка «дело пахнет керосином». Можно было бы предположить, что фраза принадлежит какому-то пожарному, который понял причину поджога. Однако, это не так.В 1924 году журналист Михаил Кольцов опубликовал очерк «Всё в порядке», в котором строго осудил действия американских нефтяных магнатов, раздающих направо и налево взятки, которые «пахнут керосином».Общественный союз «Никопольчане» в настоящее время проводит тщательное расследование по вопросу покупки здания юракадемии – результаты будут обнародованы на следующей неделе.Предварительно публикуем сведения о голосовании по этому вопросу. Решение принято минимальным количеством голосов – 22. Если хотя бы ещё ОДИН депутат не проголосовал «за», то разрешения на покупку здания не было бы.Следите за нашими публикациями…P.S.: прошу читателей предложить картинку к фразе "дело пахнет керосином"..