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Вопрос: нашим детям нужна РЕАЛЬНАЯ детская площадка, или несколько листков макулатуры от городского головы?

Никопольчане, речь в данном материале пойдет о вроде бы небольшой сумме, которая была фактически украдена из городского бюджета. Всего-то 12 тысяч гривен. Но я осознанно привожу этот пример, используя «контрастный метод».

Мы неоднократно рассказывали о злоупотреблениях городских чиновников на суммы в МИЛЛИОНЫ гривен, но и «мелочных» сумм они «не чураются», даже когда им приходится красть у наших ДЕТЕЙ.

СУТЬ дела: в марте 2019 года я потребовал провести служебную проверку по ФАКТУ незаконного списания 12 тысяч гривен - якобы не ремонт детской площадки по пер. Извилистому, 17.

Недавно пришел ответ за подписью А.П.Фисака. Никто из должностных лиц не наказан, более того – городской голова категорически отрицает РЕАЛЬНОСТЬ. Андрей Петрович утверждает, что работы выполнены в ПОЛНОМ объеме.

Итак, 17 декабря 2018 года между УЖКХ и ФОП «ВЕПРИК» был заключен договор на ремонт детской площадки по переулку Извилистому, дом 17. Через ДВА дня – 19 декабря начальник УЖКХ Всеволод Зинченко подписал Акт выполненных работ(ФОТО № 1).

Я неоднократно выезжал на этот адрес, никакой детской площадки там НЕТ. А вот по документам наших чиновников (Акт выполненных работ, Служебная записка начальника УЖКХ, Докладная записка начальника Управления контроля) детская площадка якобы существует (фото № 2, № 3, № 4).

Когда я потребовал провести Служебную проверку, начали происходить странные события. Детская площадка «трансформировалась» в стол и несколько лавок. 
Моё мнение однозначно - Служебная проверка была СФАЛЬСИФИЦИРОВАНА. 
Начальник Управления контроля, он же депутат городского совета Евгений ТУТУРОВ в своём заключении указывает: работы были выполнены в ПОЛНОМ объеме, в соответствии с Актом. (ФОТО № 5).

В приложении к Служебной проверке приводится фотография КОЛЧЕНОГОГО стола и нескольких лавок, и указывается, что за 12 тысяч гривен ФОП «ВЕПРИК» изготовил и смонтировал уголок для квартального комитета. Якобы даже квартальная ПОДТВЕРДИЛА, что работы были выполнены именно в декабре 2018 года. (ФОТО № 6).

Я вместе с представителями общественности ЕЩЁ РАЗ ПОСЕТИЛ этот адрес и прошу посмотреть следующие фотографии: ФОТО 7, ФОТО 8, ФОТО 9, ФОТО 10, ФОТО 11, ФОТО 12.

Детской площадки там НЕТ.

Но и колченогого стола для квартального комитета мы НЕ НАШЛИ. Другими словами, к материалам служебной проверки приложена ФИКТИВНАЯ фотография (ФОТО 6). 
Обратите внимание, у лавок и у стола деревянные ножки. Однако, в Акте о выполненных работах (ФОТО 13) Всеволод Зинченко утверждает своей подписью РАСХОД 57 метров трубы, 2,4 кв. метра листовой стали, 1,7 кубометров бетона, 1,6 кубометра земляных работ и пр.

Моё мнение однозначно – 12 тысяч гривен у Громады украдены.

И каким же образом реагирует на эту ситуацию городской голова А.П.Фисак? Он утверждает материалы Служебной проверки (ФОТО 14) и предлагает мне, если я не согласен, ОБРАТИТЬСЯ В СУД.

В суд на этот раз я обращаться не буду, а вот материалы опубликую.

Депутаты и городской голова уже более года не желают УТВЕРЖДАТЬ состав избранного Общественного совета при Никопольском городском совете. Приведенный пример – убедительный аргумент в необходимости существования органа Общественного контроля – чтобы городской голова не предлагал обращаться в суд, а пригласил членов Общественного совета и попросил их помочь разобраться в ситуации.

Это – нормальный инструмент взаимодействия. ТЕМ БОЛЕЕ, что аналогичных фактов – большое количество. Мы рассказали только об одном эпизоде, но ФОП «ВЕПРИК» в декабре 2018 года получил более 300 тысяч бюджетных гривен за «ремонты» ДВАДЦАТИ детских площадок. Большинство из этих ремонтов – ФИКТИВНЫЕ.

Очевидно - поведение городского головы и его подчиненных свидетельствует только об одном: они заинтересованы в сокрытии всех хищений.

А перед Громадой они напевают французскую песенку: «Всё хорошо, прекрасная маркиза….».
Напомню, по сюжету этой песенки всё поместье маркизы сгорело в пожаре.

К сожалению, в приведенном примере городской голова «исполняет веселую мелодию», а Никопольский бюджет тем временем нагло разворовывается...

Вопрос: нашим детям нужна РЕАЛЬНАЯ детская площадка, или несколько листков макулатуры от городского головы?
(фото доки на источнике)

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