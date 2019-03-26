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Отберет ли исполком жилье у ребенка?

Сегодня состоялось очередное заседание суда где решается вопрос - оставят ли несовершеннолетнему мальчику наследство после смерти отца или отберут квартиру за неуплату коммунальных услуг.
Если  вкратце  схема отбора жилья простая: 

Живет себе семья в двухкомнатной квартире: муж - жена - ребенок. Квартира не приватизирована, получала еще, ныне покойная, мать мужчины в 1969 году от ГорКоммунхоза. Муж и ребенок в ней приписаны, а жена нет, приписана в однокомнатной квартире по другому адресу, но проживали совместно и счастливо пока не случилось горе.  В результате болезни умирает мужчина. Женщина, в права наследства вступить не может не потому что имеет другое жилье (однушка), а потому что квартира коммунальная. 

Вполне законно можно жить с приписанным в квартире несовершеннолетним сыном и по совершеннолетию приватизировать квартиру на него. Как бы, все бы ничего, но как оплачивать счета за коммуналку? С женщиной, матерью и вдовой, договора ни кто не заключает, так как она там не приписана. С несовершеннолетним, понятное дело, тоже.  Платить от имени покойного, ну как то... 

Что дальше? Пройдет время и на основании неоплаченных счетов исполком заберет квартиру и оставит ребенка без отцовщины? 

см. "Юридический казус или кто то чего то хочет?"

В январе я так же присутствовал на первом заседании. Так что же изменилось? Заявитель сменил адвоката, а исполком представителя. Сегодня очень долго представитель исполкома искала присланное новым адвокатом дополнение и ни как не могла найти у себя в бумагах пока ей просто не указали на нужный документ в ее же папке.  А так утверждала что ни кто ни чего не присылал. Адвокат привела множество аргументов в пользу заявителя и абсурдности поведения исполкома. На вопрос судьи будут ли они (исполком) и далее настаивать на отказе заявителю, представитель ответила что ей обязательно нужны свидетели подтверждающие постоянное проживание по указанному адресу матери с ребенком. 

Зачем, лично мне не понятно. Мать с ребенком там и проживают, ну а если б нет. То что то изменилось бы? Не знаю. Следующее заседание назначили на пятницу 29 марта, где будут и соседи, т.е. свидетели проживания.

После заседания я просто спросил: "А не проще бы было представителю исполкома поехать по адресу уточнить все что ей нужно у соседей, составить какой то акт, все ... ". На что представитель ответила что сбор такого рода материалов на плечах заявителя. 

Просто зачем переносить заседания, привлекать отвлекая от работы других людей? Я просто представил себя как прошу соседей явиться в суд. Бред. Или исполком что то еще заготовил что б оставить ребенка без наследства?
Посмотрим в пятницу

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