Сегодня присутствовал на не совсем обычном судебном заседании, пока не будем называть фамилии и расставлять акценты, просто изложим суть.Живет себе семья в двухкомнатной квартире: муж - жена - ребенок. Квартира не приватизирована, получала еще, ныне покойная, мать мужчины в 1969 году от ГорКоммунхоза. Муж и ребенок в ней приписаны, а жена нет, приписана в однокомнатной квартире по другому адресу, но проживали совместно и счастливо пока не случилось горе. В результате болезни умирает мужчина. Женщина, в права наследства вступить не может не потому что имеет другое жилье (однушка), а потому что квартира коммунальная.Вполне законно можно жить с приписанным в квартире несовершеннолетним сыном и по совершеннолетию приватизировать квартиру на него. Как бы, все бы ничего, но как оплачивать счета за коммуналку? С женщиной, матерью и вдовой, договора ни кто не заключает, так как она там не приписана. С несовершеннолетним, понятное дело, тоже. Платить от имени покойного, ну как то...Что дальше? Пройдет время и на основании неоплаченных счетов исполком заберет квартиру и оставит ребенка без отцовщины?На многократные обращения в исполком и лично к городскому голове Андрею Фисак дать разрешение оплачивать счета коммунальной квартиры жене умершего было отказано.На заседании присутствовал представитель исполкома которая на вопрос судьи решить мирным путем ответила что только по решению суда.Следующее заседание назначено на конец марта 2019 года. Вопрос: - Успеют отобрать?Редакция газеты ГОРОД Никополь будет внимательно следить за ходом событий, и думаю мы скоро поймем был ли это юридический казус или кто то чего то хочет?И конечно же мы далеки от мысли что городской голова и таким способом пополняет свой бюджет, или решил все же обзавестись жильем в Никополе за счет ребенка.Хотя... Время покажет