Стан протипожежної безпеки в закладах освіти на території м. Марганця на контролі місцевої прокуратури

Прокурор

Нікопольської місцевої прокуратури

Вікторія Жур

Нікопольською місцевою прокуратурою направлено до Дніпропетровського окружного адміністративного суду адміністративний позов в інтересах держави до комунального закладу освіти «Марганецький багатопрофільний навчально-реабілітаційний центр» Дніпропетровської обласної ради», Департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації про визнання протиправною їх бездіяльність та зобов’язання вжити заходів, направлених на усунення порушень вимог протипожежної безпеки в комунальному закладі «Марганецький багатопрофільний навчально-реабілітаційний центр» Дніпропетровської обласної ради».Так, упродовж 2017 року під час проведення планових та позапланових перевірок інспектором Марганецького міського відділу ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області неодноразово виявлялися порушення вимог протипожежної безпеки у вищевказаному навчальному закладі, що створювали потенційну загрозу життю та здоров’ю вихованцям закладу.Лише після направлення позову Нікопольською місцевою прокуратурою до суду, відповідачами вжиті всі заходи, направлені на усунення порушень пожежної безпеки в діяльності закладу, про що надано підтверджуючі документи.Ухвалою Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 22.01.2019 року провадження у справі закрито, у зв’язку з повним виконанням позовних вимог прокурора.