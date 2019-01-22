Стан протипожежної безпеки в закладах освіти на території м. Марганця на контролі місцевої прокуратури

Так, упродовж 2017 року під час проведення планових та позапланових перевірок інспектором Марганецького міського відділу ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області неодноразово виявлялися порушення вимог протипожежної безпеки у вищевказаному навчальному закладі, що створювали потенційну загрозу життю та здоров’ю вихованцям закладу.
Лише після направлення позову Нікопольською місцевою прокуратурою до суду, відповідачами вжиті всі заходи, направлені на усунення порушень пожежної безпеки в діяльності закладу, про що надано підтверджуючі документи.
Ухвалою Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 22.01.2019 року провадження у справі закрито, у зв’язку з повним виконанням позовних вимог прокурора.
Прокурор
Нікопольської місцевої прокуратури
Вікторія Жур