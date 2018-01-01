За вбивство співмешканця засуджено жінку до 8 років позбавлення волі

Прокурор

Нікопольської місцевої прокуратури

Вікторія Жур

Нікопольською місцевою прокуратурою затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт відносно 50-річної жінки за вчинення умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України).Встановлено, що в липні 2018 року, приблизно о 20 годині, жінка разом зі своїм співмешканцем перебували за місцем їх мешкання в будинку в с. Грушівка Апостолівського району Дніпропетровської області, де в приміщенні кухні спільно вживали спиртні напої.Там же, між ними на ґрунті ревнощів виникла сварка, в ході якої чоловік намагався завдати удари руками в область тулубу жінки. Після чого, у зловмисниці виник злочинний умисел, направлений на умисне вбивство співмешканця. Перебуваючи в тій же кімнаті, будучи у стані алкогольного сп’яніння, жінка взяла зі столу кухонний ніж та нанесла чоловікові 13 ударів в область тулуба та верхньої лівої кінцівки, від чого останній помер на місці.Публічне обвинувачення підтримував прокурор Нікопольської місцевої прокуратури, який довів вину обвинуваченої в повному обсязі. Суд, врахувавши думку прокурора, призначив жінці покарання у вигляді 8 років позбавлення волі.