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Мечта родителей: в Покрове строят современный детский сад на 115 мест

В 15-тысячном микрорайоне Покрова на месте пустыря продолжается строительство нового детского сада на 115 мест. Монолитный каркас здания уже готов, сейчас подрядчики устанавливают окна.

Об этом Информатору стало известно из сообщения председателя Днепропетровской ОГА Валентина Резниченко. Он отметил, что за последние три года создали более 5000 дополнительных мест в дошкольных учреждениях Днепропетровщины.

В Покрове новый детсад в форме подковы строят в микрорайоне Рудник, который объединяет 22 улицы. Подрядчики уже возвели монолитный каркас здания, выгнали второй этаж и теперь вставляют окна. Вскоре здесь начнутся внутренние работы. Ко всему прочему, новый сад будет энергоэффективным. Для этого уже смонтирована автономная котельная — осталось подвести к ней теплотрассу.

Детский сад на 115 мест строят по европейским стандартам. В нем создают креативную и безопасную среду для детей. Каждая из групп будет иметь собственный огород. Также обустроят площадки для занятий спортом и изучения правил дорожного движения.

Местные жители рады переменам. Ведь иметь детсад возле дома — об этом можно было мечтать, — говорят родители.


Алена Радченко

Фото: пресс-служба Днепропетровской ОГА

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