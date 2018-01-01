“Ложись, Бандера” – це про нацбезпеку. Потім ці беркути знову стрілятимуть нам у спини”

Антон Ходза

Проблема з “Ложись, Бандера” – це не зовсім про образи чи свинську поведінку.Це більше про національну безпеку.Поліцейські – люди, які мають зброю та монополію на насильство у містах. Райвідділки – це і великі склади зброї, і картотеки, і бази різні.В Донецьку і Луганську менти одними з перших радо приймали групи спецназу ГРУ, роздавали зброю привезеному бидлу і самі ставали під прапор вигаданих республік.Ставали, тому що ментально були росіянами, не українцями. Вони всі ще жили в совку, жили міфами про Бандеру, про доблесний уголовний розиск, про Дзержинського, про “адін народ”.У них не було запобіжного механізму, який змушував би їх опиратися окупантам. Бо вони не вважали їх окупантами. Вони вважали їх своїми, совками по крові і менталітету.І коли я в Києві чую, як спецпризначенці кричать “Ложись, Бандера!”, коли я бачу як купа поліцейських святкує День “Беркута” чи День радянського карного розшуку, я розумію, що ці люди ментально не на нашому боці. Це потенційні зрадники, які будуть відкривати ворота в Київ, які роздаватимуть зброю диверсантам та стрілятимуть нам у потилиці.І я не довіряю таким людям. І я вважаю, що їм не місце в поліції.Хай працюють десь в охоронних фірмах і приватних структурах, але точно не на державній службі і не на охороні громадського українського порядку.Ми знову наступимо на ті самі граблі, але буде вже пізно.9 лютого поліція затримала близько 40 учасників акції “Хто замовив Катю Гандзюк?”, а також їхніх прибічників-праворадикалів, які вимагали правоохоронців віддати вилучені речі в Подільському райвідділі НП. Сутички супроводжувалися застосуванням сльозогінного газу.Під час час нападу спецпризначенців на протестувальників біля відділку поліцейські нецензурно лаялися та кричали: “Ложись, бендера!”На брифінгу 10 лютого керівник поліції Києва Андрій Крищенко сказав, що вибачається за правоохоронця.“Я особисто вибачаюсь за дії цього працівника, вважаю це неприпустимо. Ці працівники будуть покарані. Нам є над чим працювати. Мені особисто соромно. Цей працівник буде покараний. Нам є над чим працювати”, — заявив Крищенко.Він додав, що не може розголошувати імен правоохоронців-порушників, оскільки триває досудове розслідування, і що жоден з працівників поліції не відсторонений.За словами Крищенка, рішення щодо дій правоохоронців має виносити Державне бюро розслідувань.