“Ложись, Бандера” – це про нацбезпеку. Потім ці беркути знову стрілятимуть нам у спини”

Це більше про національну безпеку.
Поліцейські – люди, які мають зброю та монополію на насильство у містах. Райвідділки – це і великі склади зброї, і картотеки, і бази різні.
В Донецьку і Луганську менти одними з перших радо приймали групи спецназу ГРУ, роздавали зброю привезеному бидлу і самі ставали під прапор вигаданих республік.
Ставали, тому що ментально були росіянами, не українцями. Вони всі ще жили в совку, жили міфами про Бандеру, про доблесний уголовний розиск, про Дзержинського, про “адін народ”.
У них не було запобіжного механізму, який змушував би їх опиратися окупантам. Бо вони не вважали їх окупантами. Вони вважали їх своїми, совками по крові і менталітету.
І коли я в Києві чую, як спецпризначенці кричать “Ложись, Бандера!”, коли я бачу як купа поліцейських святкує День “Беркута” чи День радянського карного розшуку, я розумію, що ці люди ментально не на нашому боці. Це потенційні зрадники, які будуть відкривати ворота в Київ, які роздаватимуть зброю диверсантам та стрілятимуть нам у потилиці.
І я не довіряю таким людям. І я вважаю, що їм не місце в поліції.
Хай працюють десь в охоронних фірмах і приватних структурах, але точно не на державній службі і не на охороні громадського українського порядку.
Ми знову наступимо на ті самі граблі, але буде вже пізно.
9 лютого поліція затримала близько 40 учасників акції “Хто замовив Катю Гандзюк?”, а також їхніх прибічників-праворадикалів, які вимагали правоохоронців віддати вилучені речі в Подільському райвідділі НП. Сутички супроводжувалися застосуванням сльозогінного газу.
Під час час нападу спецпризначенців на протестувальників біля відділку поліцейські нецензурно лаялися та кричали: “Ложись, бендера!”
На брифінгу 10 лютого керівник поліції Києва Андрій Крищенко сказав, що вибачається за правоохоронця.
“Я особисто вибачаюсь за дії цього працівника, вважаю це неприпустимо. Ці працівники будуть покарані. Нам є над чим працювати. Мені особисто соромно. Цей працівник буде покараний. Нам є над чим працювати”, — заявив Крищенко.
Він додав, що не може розголошувати імен правоохоронців-порушників, оскільки триває досудове розслідування, і що жоден з працівників поліції не відсторонений.
За словами Крищенка, рішення щодо дій правоохоронців має виносити Державне бюро розслідувань.
Антон Ходза