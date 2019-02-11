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В Марганці невідомі закидали камінням Ляшкобус…

Скрін з офіційної сторінки народного депутата України Ігоря Мосійчука у соціальній мережі Facebook



Джерело: marganetz

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