10 миллионов гривен – НАЛОГОВАЯ задолженность Горводоканала

Виталий Журавлёв

НІКОПОЛЬЦІ Громадська Спілка

Никопольчане, есть вещи, которые невозможно утаить. Шило, хранящееся в мешке, рано или поздно проткнет ткань и, возможно, нанесет рану.Итак, 31 января состоялась сессия городского совета. На этом заседании прозвучало СЕНСАЦИОННОЕ заявление: Горводоканал («Никопольское производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства») находится на грани банкротства, «наработав» долги в ГОСБЮДЖЕТ в общей сумме 12 миллионов гривен!Один из депутатов городского совета озвучил эту информацию, а городской голова пропустил её «мимо ушей». Эта публичная глухота вполне объяснима: зачем Андрею Петровичу заострять внимание на своей некомпетентности и на злоупотреблениях своих подчиненных – «технарей»?За два года КП «Горводоканал» превратился из прибыльного предприятия в РЕАЛЬНУЮ УГРОЗУ для городского бюджета.Я решил вникнуть в проблему задолженности Коммунального предприятия «Горводоканал» и в настоящее время провожу общественное расследование.Предварительные результаты привели меня в состояние шока. Итак, 31 июля 2018 года вступило в силу Решение Окружного административного суда Днепропетровской области (reyestr.court.gov.ua/Review/75169594см.: reyestr.court.gov.ua/Review/75169594). По иску Государственной фискальной службы Украины с нашего Горводоканала взыскано более 10 миллионов гривен НЕУПЛАЧЕННЫХ налогов!В соответствии с Решением суда, в случае неуплаты НАЛОГОВОЙ задолженности, БЛОКИРОВАНИЕ счетов Горводоканала начнется 31 июля 2019 года. Не будет возможности заплатить за электроэнергию, что неминуемо приведет к прекращению подачи воды жителям Никополя.И что думает наш городской голова???Почему не назначен аудит Коммунального предприятия? Где результаты проведения служебных проверок по фактам неуплаты обязательных НАЛОГОВ? Куда ушли эти МИЛЛИОНЫ гривен? Почему не создана депутатская комиссия с целью изучения проблемы?Андрей Петрович, всё пронизано халатностью, коррупцией и кумовством…Отговорки в духе «надо повышать тариф» я не принимаю. Действующий тариф недавно повышался, он экономически обоснован, в тарифе заложены все расходные составляющие. Вопрос только в одном – в эффективности управленческой деятельности.Прогнозирую, что долг в 10 миллионов будет погашен путем принудительного выуживания этих средств из КАРМАНОВ жителей Никополя. Соберутся депутаты и проголосуют за дотацию из городского бюджета – а значит, заберут деньги из семейного бюджета каждого никопольчанина.Но мы продолжаем наше общественное расследование, его подробные результаты будут обнародованы через 2-3 недели.Хочу акцентировать внимание на следующем: директоров ВСЕХ Коммунальных предприятий Никополя ЕДИНОЛИЧНО назначает городской голова. Он и его заместители обязаны контролировать и направлять их финансово-хозяйственную деятельность. Более двух лет городская власть САБОТИРОВАЛА создание Наблюдательных советов при каждом Коммунальном предприятии, которые могли бы осуществлять общественный контроль за расходованием материальных и финансовых ресурсов. Это и создало ПОЧВУ для злоупотреблений и хищений…Общественность города добилась принятия Решения о создании Наблюдательных советов. В настоящее время идет процедура приема документов от кандидатов в НЕЗАВИСИМЫЕ члены Наблюдательных советов по следующим Коммунальным предприятиям:- «Никопольское производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства»- «Центр социальной торговли»- «Ритуальная служба»- «Никопольский центр первичной медико-санитарной помощи»- «Городская аварийно-спасательная служба»- «Муниципальная варта»- «Горавтодор – 1»- «Городская жилищно-техническая инспекция».Отмечу, что член Наблюдательного совета – это ДОЛЖНОСТНОЕ лицо, которое обладает значительными полномочиями и которое получает ОПЛАТУ за исполнение своих обязанностей. Громада, безусловно, заинтересована в том, чтобы членами Наблюдательных советов стали представители ОБЩЕСТВЕННОСТИ.Но есть определенные требования к кандидатам: наличие высшего образование, отсутствие близких родственников среди работников КП и органов городской власти, отсутствие непогашенной судимости и др.Поэтому я прошу никопольчан, которые желают поучаствовать в конкурсе на занятие должности независимого члена Наблюдательного совета какого-либо Коммунального предприятия, сообщить об этом на электронный адрес ОС «Никопольчане»: nikopolchane@i.uaЮристы нашей организации помогут правильно оформить пакет документов и проведут соответствующую консультацию. Документы желательно оформить до 15 марта.Только путем осуществления жестких мер общественного контроля за деятельностью Коммунальных предприятий можно искоренить КОРРУПЦИЮ в их работе и наглое ВОРОВСТВО финансовых и материальных ресурсов.С избранными членами Наблюдательных советов мы будем сотрудничать самым тесным образом с целью получения информации о злоупотреблениях в каждом Коммунальном предприятии. Громада имеет право участвовать в управлении своим имуществом и своими деньгами. Тогда никакой ПРОХОДИМЕЦ не сможет «замылить» не то, чтобы 10 миллионов, а и 5 копеек.ФАКТ: А.П.Фисак и депутаты очень боятся общественного контроля… Правоохранительная система, к сожалению, бездействует. Поэтому всё зависит от нашей активности.Ждем предложений от никопольчан. Еще раз повторяю адрес электронной почты: nikopolchane@i.ua