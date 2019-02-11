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В Никополе полиция открыла уголовное производство по факту сообщения о подкупе избирателей

Деньги за голос в пользу одного из кандидатов предлагали прямо по телефону.
Сообщение о телефонном разговоре, во время которого местному жителю предлагали деньги за голосование, поступило в полицию 9 февраля.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции в Днепропетровской области.

Заявитель сообщил, что ему позвонил неизвестный и предложил деньги за то, что тот отдаст свой голос за одного из кандидатов в Президенты.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 160 Уголовного кодекса (подкуп избирателя, участника референдума). Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 100 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до 2-х лет, или ограничение свободы на тот же срок.

Источник: ЛИЦА

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