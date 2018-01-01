- Как началась президентская предвыборная кампания в Никополе
- Ну и обо всем что происходило за уходящую неделю
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Субботний прямой эфир: "Субъективно с Виктором Артеменко"
Субботний прямой эфир: "Субъективно с Виктором Артеменко", 9 февраля, в 19:00 Поговорим на темы: - Как началась президентская предвыборная кампания в Никополе - Ну и обо всем что происходило за уходящую неделюОпубліковано Виктором Артеменком Субота, 9 лютого 2019 р.
Кому удобней перезалив на ютуб: