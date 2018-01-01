Субботний прямой эфир: "Субъективно с Виктором Артеменко" Субботний прямой эфир: "Субъективно с Виктором Артеменко", 9 февраля, в 19:00 Поговорим на темы: - Как началась президентская предвыборная кампания в Никополе - Ну и обо всем что происходило за уходящую неделю Опубліковано Виктором Артеменком Субота, 9 лютого 2019 р.

Поговорим на темы:- Как началась президентская предвыборная кампания в Никополе- Ну и обо всем что происходило за уходящую неделюПрямая трансляция на странице газета ГОРОД Никополь в ФБКому удобней перезалив на ютуб: