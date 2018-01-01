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Рада підтримала перейменування Дніпропетровської області у Січеславську

Водночас депутати не підтримали направлення до КСУ президентського законопроекту про перейменування області у Дніпровську.
Верховна Рада включила до порядку денного сесії та направила до Конституційного суду України депутатський законопроект про внесення змін до ст. 133 Конституції України (щодо перейменування Дніпропетровської області) (№ 9310-1).

Як передає кореспондент УНІАН, за включення та направлення законопроекту на висновок КСУ проголосували 240 народних депутатів із 356 зареєстрованих у сесійній залі. Законопроектом, авторами якого є понад 160 народних депутатів, Дніпропетровську область пропонується перейменувати у Січеславську.

Перед цим голосуванням депутати не підтримали включення до сесії та направлення до КСУ президентського законопроекту про внесення зміни до ст. 133 Конституції України (щодо перейменування Дніпропетровської області) (№ 9310). За нього проголосували лише 144 народних депутата із 349 зареєстрованих у сесійній залі. Президент у своєму законопроекті пропонував перейменувати область на Дніпровську. У пояснювальній записці до президентського законопроекту йдеться, що метою запропонованої законопроектом зміни є перейменування Дніпропетровської області для унеможливлення дальшого використання у назві області символіки комуністичного тоталітарного режиму.

Водночас, у пояснювальній записці до депутатського законопроекту йдеться, що територія нинішньої Дніпропетровської області "нерозривно пов'язана з історією українського козацтва та його адміністративно-військових центрів - Січей". "Січеслав є другою неофіційною назвою Дніпра, другою за рейтингом симпатій городян", - йдеться у тексті пояснювальної записки. Депутати заявляють, що запропонована ними назва області "відповідає світовій і вітчизняній практиці топонімічної номінації, найповніше відображає історично-географічні та соціально-культурні особливості краю".

Як повідомляв УНІАН, 20 листопада 2018 року Верховна Рада не включила до порядку денного і не направила на висновок до Конституційного суду проект закону «Про внесення змін до статті 133 Конституції України (щодо перейменування Дніпропетровської області)» (№ 8329). Цим законопроектом передбачалося перейменування Дніпропетровської області у Січеславську. 21 листопада Порошенко вніс на розгляд Верховної Ради законопроект № 9310, яким передбачено перейменування Дніпропетровської області в Дніпровську. 23 листопада в парламенті був зареєстрований альтернативний законопроект №9310-1 про перейменування області в Січеславську.

Джерело: УНІАН

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