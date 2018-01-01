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Еще одна форма развода, на которую сам чуть не повелся (скрин)

Как Вы, Уважаемые читатели, уже знаете на моей Volvo S80 полетела коробка и я спрашивал что дешевле и лучше - ремонтировать коробку или искать "донора". Как выяснилось ремонт коробки от 800 у.е., а с учетом что моя Вольво уже и по кузову и по салону не дышит решил искать донора. Вчера, на сайтах автопродаж нашел несколько объявлений, но - то цена - то дорога. И вот сегодня увидел можно сказать то что нужно: - 700 у.е., только синяя и год немножко не тот, а так все как говорится: "Болтик в болтик".   

Позвонил "продавцу", человек представился Дмитрием и сказал что машина в хорошем состоянии, немного потрепан салон, а так все (коробка, двигатель, ходовая и т.д.) отлично. 

Дмитрий так же сказал что продать ему ее нужно срочно так как нужны деньги и сроки по Евродокументам уже выходят, потому готов пригнать  ее сегодня же в Никополь. Это было примерно в час дня. Я сказал что он просто не сможет добраться за 600 км., а если и приедет то как назад? На что "Дмитрий" ответил что это все его проблемы, но мне нужно будет выслать ему денег на дорогу, на газ.

Сказал что б я положил на его мобильный Киевстар 1000 грн. (потом ну хоть 500), хотя созванивались с другого оператора, а он прямо с него и заправится на заправке. От части я даже поверил, но попросил выйти к авто и в Телеграм отправить видео или фото сделанные прямо сейчас. Что из этого получилось - смотрите скрины:

Про кореша в Дымере я придумал что б полностью убедиться что это банальный РАЗВОД!   

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