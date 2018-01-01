Подарки под елочку. В Покрове детям льготных категорий выдали около 500 новогодних подарков

Фото пресс-службы городского совета

Об этом сообщает пресс-служба городского совета. В Покрове продолжается череда новогодних праздников. В частности, в городском Доме творчества детей и юношества в эти дни проходила премьера новогодней сказки «Гринч. Нового года не будет». 26 декабря на это новогоднее представление пригласили детей льготных категорий.Но, кроме увлекательного театрального зрелища, маленьких покровчан ожидал еще один приятный сюрприз. От имени мэра города Александра Шаповала после представления им вручали новогодние подарки. Сообщается, что всего для детей льготных категорий предусмотрено около полутысячи подарочных наборов. Тем детям, кто по разным причинам не смог на праздничной встрече, подарки вручат через службу по делам детей, а также центр для семьи, детей и молодежи.Также на прошлой неделе в концертном зале местной школы искусств состоялась торжественна церемония вручения стипендии мэра города. Ее традиционно вручают детям, которые в течение года добились особых успехов в учебе, творчестве, спорте, став победителями различных олимпиад, конкурсов и соревнований. Интересно, что в этом году сумма по сравнению с прошлым периодом сумма стипендии была увеличена вдвое и составила 4 тысячи гривен для одного стипендиадта. Всего почетную награду получило 10 номинантов.