Субботний прямой эфир: "Субъективно с Виктором Артеменко", 15 декабря, в 19:00

Предлагаю дискуссию на тему:Зачем Фисаку и КО ручные директора школ?- Повышение эффективности образовательного процесса- Контроль над большой частью электората перед выборами- Распил выделяемых из бюджетов средств- Контроль над питанием в школах- Ваш вариантТак же поговорим о том как делают дороги в частном секторе (и не только), и дураков на сессиях (и не только), ну вообще обо всем что происходило за уходящую неделю.Ждем Вас на нашем канале в 19:00Преимуществом такого эфира является прямая связь со зрителем, потому не забываем про чат. (задаем вопросы)