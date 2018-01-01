ВСЕ НОВОСТИ:

Субботний прямой эфир: "Субъективно с Виктором Артеменко", 15 декабря, в 19:00

Предлагаю дискуссию на тему: 

Зачем Фисаку и КО ручные директора школ?

- Повышение эффективности образовательного процесса
- Контроль над большой частью электората перед выборами
- Распил выделяемых из бюджетов средств
- Контроль над питанием в школах
- Ваш вариант

Так же поговорим о том как делают дороги в частном секторе (и не только), и дураков на сессиях (и не только), ну вообще обо всем что происходило за уходящую неделю.

Ждем Вас на нашем канале в 19:00



Преимуществом такого эфира является прямая связь со зрителем, потому не забываем про чат. (задаем вопросы)

Больше комментариев на страницах газеты "ГОРОД Никополь" в соцсетях:

 facebooktelegram,  twitter,Google +, и видео на нашем канале: Канал на youtube

 

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Читайте также

Субботний прямой эфир: "Субъективно с Виктором Артеменко", 1 декабря, в 19:00

Субботний прямой эфир: "Субъективно с Виктором Артеменко", сегодня, в 19:00

Субботний прямой эфир: "Субъективно с Виктором Артеменко", сегодня, в 19:00

Субботний прямой эфир: "Субъективно с Виктором Артеменко", сегодня, в 19:00

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.