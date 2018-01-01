Субботний прямой эфир: "Субъективно с Виктором Артеменко", 15 декабря, в 19:00

Предлагаю дискуссию на тему:
Зачем Фисаку и КО ручные директора школ?
- Повышение эффективности образовательного процесса
- Контроль над большой частью электората перед выборами
- Распил выделяемых из бюджетов средств
- Контроль над питанием в школах
- Ваш вариант
Так же поговорим о том как делают дороги в частном секторе (и не только), и дураков на сессиях (и не только), ну вообще обо всем что происходило за уходящую неделю.
Ждем Вас на нашем канале в 19:00
Преимуществом такого эфира является прямая связь со зрителем, потому не забываем про чат. (задаем вопросы)