«FORD» вместо трактора «Беларусь». Покров получил новую спец-технику

Каждый человек где-то боится изменений, потому что никогда не знаешь — ведут ли эти изменения к лучшему или худшему. Но если все время бояться и ничего в жизни не менять, то рано или поздно это ведет к застою. Это касается любого города. Прогрессивное руководство должно пытаться не только сохранять то хорошее, что есть, но также стремиться вводить что-то новое, что позволяет двигаться вперед.Опять таки, возьмем за пример Покров. В этот раз мы хотим поговорить о коммунальной технике.Тем более, что повод есть. На этой неделе мэр города Александр Шаповал поделился на своей страничке в «Фейсбук» приятной новостью — теперь в городе парк местного коммунального предприятия «Добробут» пополнила комбинированная уборочная машина на базе автомобиля FORD. Техника оборудована сменными модулями CEKSAN и TDI MUHENDISLIK. Как отметил Александр Шаповал, обеспечение такими ресурсами одного из ведущих коммунальных предприятий Покрова стало результатом конструктивного сотрудничества городской власти с областной администрацией и облсоветом.Техника действительно хорошая. Как отмечают в СМИ, автомобили данного типа, которые приобретались в 2018-м году областью, оснащены дисковым разбрасывателем песка и соли TDI Muhendislik HC 60 на 6 кубометров; снегоуборочным поворотным гидравлическим отвалом TDI Muhendislik HP 32; вакуумно-подметальным оборудованием Ceksan VKM-6000 на 6 кубометров; моющей системой высокого давления Ceksan.В результате автомобиль способен выполнять широкий спектр задач по уборке улиц. То есть и убирать, и «пылесосить» (в том числе труднодоступные при бордюрные участки). При установке «зимнего» комплекта такая машина способна расчищать снег и посыпать дороги. При этом ширина посыпки доходит до 12 метров!Действительно хорошая, современная и экономичная техника, которая значительно облегчит жизнь коммунальщикам Покрова и позволит поддерживать город в чистоте.Возможно, кто-то из критиков скажет, «мол зачем покупать такую дорогую технику для небольшого города если и старая раньше справлялась?». Действительно, можно не делать ничего и годами латать старые трактора «Беларусь» или посыпочные машины на базе «ГАЗ», (в народе «Баба Яга») которые уже давно отработали свой ресурс и ломаются раз через раз не говоря уже о расходах топлива. Или вообще подметать улицы только метлами, а снег расчищать лопатами силами дворников. А потом так же жаловаться, что «вот там не убирается, там не чиститься и как все плохо».За последние три года Покров сделал важные шаги в обновлении парка коммунальной техники. Например, в городе появились два мини-погрузчика Bobcat. Эти юркие машинки стали просто незаменимым для города. Такой погрузчик, в отличие от легендарного трактора «Беларусь», способен расчистить от снега даже небольшие дороги и тротуары. Чем с успехом и справляется. Насколько это увеличивает скорость расчистки улиц от снега и облегчает труд дворников и говорить не приходиться.А теперь, с появлением современной уборочной машины эта работа станет еще более эффективной.Главный вывод, который можно сделать из всей этой информации простой — приятно, когда в городе что-то делают по уму. Когда вовремя и качественно реконструируют улицы на которых работает современная техника. Когда в городе не живут по принципу «у нас так вот десятки лет все работало и мы ничего менять не будем». А ищут возможности модернизировать и улучшить те процессы, от которых зависит комфорт и удобство жизни простых людей. Когда заслуженные, но устаревшие «ГАЗоны» и трактора «Беларусь» постепенно сменяет новая техника.