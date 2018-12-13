Дождь сквозь крышу. Школа №3. Почему так происходит, кто виноват и что делать? (фото, видео, + анонс)













Уважаемые читатели газеты ГОРОД Никополь, 13 декабря 2018 года на



Почему так происходит, кто виноват и что делать? Свое мнение выскажет гость студии: представитель Родительского Совета от школы №3, при городском совете, Наталья Петровна Лопатина



Ждем вас на нашем канале в 11:00 13.12.18







Преимуществом такого эфира является прямая связь со зрителем, потому не забываем про чат. (задаем вопросы)



Дождь сквозь крышу. Школа №3. Почему так происходит, кто виноват и что делать?Уважаемые читатели газеты ГОРОД Никополь, 13 декабря 2018 года на нашем канале в 11:00 прямой эфир на тему: "Дождь сквозь крышу. Школа №3, и не только".Почему так происходит, кто виноват и что делать? Свое мнение выскажет гость студии: представитель Родительского Совета от школы №3, при городском совете, Наталья Петровна ЛопатинаЖдем вас на нашем канале в 11:00 13.12.18Преимуществом такого эфира является прямая связь со зрителем, потому не забываем про чат. (задаем вопросы)

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