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Дождь сквозь крышу. Школа №3. Почему так происходит, кто виноват и что делать? (фото, видео, + анонс)

Дождь сквозь крышу. Школа №3. Почему так происходит, кто виноват и что делать?

 



Уважаемые читатели газеты ГОРОД Никополь, 13 декабря 2018 года на нашем канале в 11:00 прямой эфир на тему: "Дождь сквозь крышу. Школа №3, и не только". 

Почему так происходит, кто виноват и что делать?  Свое мнение выскажет гость студии: представитель Родительского Совета  от школы №3,  при городском совете, Наталья Петровна Лопатина

Ждем вас на нашем канале в 11:00 13.12.18 



Преимуществом такого эфира является прямая связь со зрителем, потому не забываем про чат. (задаем вопросы)

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