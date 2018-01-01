Скликання 43-ї (позачергової) сесії міської ради VІІ скликання

Згідно зі статтею 42 Закону України від 21 травня 1997р. № 280-97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»:Скликати сорок третю (позачергову) сесію міської ради VІІ скликання 14 грудня 2018 року о 10.00 в залі засідань міської ради (4-й поверх).Винести на розгляд сесії такі питання:- про урегулювання земельних відносин;- про затвердження міської програми «Освіта дорослих в м. Нікополі на 2019-2021 роки»;- про затвердження Положення про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти Нікопольської міської ради;про затвердження плану роботи Нікопольської міської ради на перше півріччя 2019 року;про затвердження міської програми «Розвиток культури та промоції культурного потенціалу міста Нікополя на 2019-2023 роки»;про Програму соціально-економічного та культурного розвитку міста Нікополя на 2019 рік;про бюджет міста на 2019 рік.Запросити на сорок третю (позачергову) сесію міської ради народного депутата України, обраного в одномандатному виборчому окрузі № 35, депутатів Дніпропетровської обласної ради від м. Нікополя, керівника місцевої прокуратури, голову міськрайонного суду, начальника міського відділу поліції, Почесних громадян міста, керівників підприємств міста, заступників міського голови, керівників виконавчих органів міської ради, представників засобів масової інформації.Реєстрацію депутатів міської ради та запрошених на сесію провести о 9.30 у вестибюлі четвертого поверху.Міський голова А.П.Фісак