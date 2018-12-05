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Кривой Рог - Никополь: Не знаю дорога это или испытательный полигон, но враг не пройдет ни на каком танке (видео)


Кривой Рог - Никополь: Не знаю дорога это или испытательный полигон, но враг не пройдет ни на каком танке  

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