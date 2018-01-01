Никопольские чиновники переплатили 3 миллиона за некачественный ремонт дорог

Полиция и прокуратура считают, что служащие Управления жилищно-коммунального хозяйства Никопольского горсовета на заказах ремонта дорог без торгов в «Прозорро» по 10 млн грн. отдали подрядчикам лишних 3 млн. грн.По данным следствия, в 2017 году служащие УЖКХ единолично определили подрядчиков и без торгов в «Прозорро» заключили прямые договоры на капремонт дорог в Никополе с ООО «Ресурс Н», ООО «Дорводбуд», ООО «Днипробудгруп-21», ООО «НПП «Промэнергетики» на общую сумму 10 млн грн.Правоохранители установили, что служащие 4-х фирм для присвоения бюджетных средств ремонтировали дороги асфальтобетонной смесью, не соответствующей типу и марке, предусмотренными проектами и сметами, что привело к разрушению дорожного покрытия.Кроме того, частники составляли и подписывали акты выполненных работ по капремонту дорог в Никополе с завышенными объемами и стоимостью, указывали машины и механизмы, которые не использовались, завышали стоимость и количество асфальтобетонной смеси. Такое завышение привело к убыткам бюджета на сумму более 3 млн грн.В мае этого года следователи попросили заверенные копии всех документов по ремонту десяти никопольских улиц: Добролюбова, Перспективная, Херсонская, Электрометалургов, пер. Мельничный, Первомайская, Бакинская, Староцерковная, Сагайдачного, пер. Школьный, Шульгина. Кроме того, следователи получили заявления об отказе от участия в конкурсных торгах от имени участников процедуры закупки предприятий «Ресурс Н», «Дорводбуд», «Днипробудгруп-21», «Промэнергетики» и ФЛП Добиж.По информации председателя общественного союза «Никопольчане» Виталия Журавлева, в прошлом году на центральном участке ул. Электрометаллургов (от Первомайской до Херсонской) капремонт ни делали, а просто залепили дыры до 9 мая, чтобы могли пройти люди. В том же году делали капремонт другого участка ул. Электрометаллургов - от автовокзала до Первомайской. И на тех участках асфальт уже продавился. Сейчас подрядчик устраняет недостатки прошлогоднего ремонта - вырезает прошлогодний поврежден и кладет новый асфальт.По ремонту дороги по ул. Электрометаллургов открыто отдельное уголовное дело. Служащих Департамента ЖКХ и строительства Днепропетровской ОГА и ООО «Спецдоррембуд» (Павлоград) подозревают в присвоении бюджетных средств. Установлено, что в 2017 по результатам торгов чиновники заказали «Спецдоррембуд» капремонт улицы в 39,90 млн грн. Фирма частично выполнила работы по устройству выравнивающего слоя дороги, который потерпел разрушения.Об этом написала Марина Деобальд в издании «Информатор».«Спецдоррембуд» принадлежит Олегу Жиронкину и Анатолию Коротченко. Фирма входит в консорциум «СПС» вместе с ООО «Специализированная передвижная механизированная колонна 788» и ООО «Украинский-польское предприятие с иностранными инвестициями «СПС». Руководитель «Спецдоррембуда» Геннадий Осадчук был заместителем директора фирмы «СПС».Руководитель «Дорводбуда» - Артур Дьердь, владелец фирмы - Николай Любченко, который ранее был директором Никопольского КП «Городские автодороги», а в 2015 году баллотировался в Никопольского горсовета от «Возрождения», но депутатом не стал.Учредителями «Промэнергетики» являются Анатолий Фадеев и Ярослав Никитин, директор Дмитрий Чернявский. Ранее совладельцем фирмы был бизнесмен Александр Петровский, которого связывали с группой «Приват».Директором и основателем «Ресурс Н» является Артем Иванов, а «Днипробудгруп-21» - Игорь Яшуков.