Прикордонні кораблі РФ здійснили відверто агресивні дії проти кораблів ВМС ЗС України (відео 112)

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Сьогодні, 25 листопада, кораблі Військово-Морських Сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" іта рейдового буксиру "Яни Капу" здійснювали плановий перехід з порту Одеси до порту Маріуполь Азовського моря.Про намір здійснювати перехід заздалегідь було поінформовано відповідно до міжнародних норм з метою забезпечення безпеки судноплавства. Проте, всупереч Конвенції ООН з морського права та Договору між Україною та Російською Федерацією про співробітництво у використанні Азовського моря та Керченської протоки, прикордонні кораблі РФ - катер типу “Соболь”, пскр “Дон”, та катер типу “Мангуст”, мпк “Суздалец” здійснили відверто агресивні дії проти кораблів ВМС ЗС України.Прикордонний корабель “Дон” здійснив таран нашого рейдового буксиру, в результаті якого пошкоджено головний двигун корабля, обшивку та леєрне огородження, втрачено рятувальний плотик. Диспетчерська служба окупантів відмовляється забезпечити право свободи судноплавства, гарантоване міжнародними угодами.Отже, РФ в черговий раз продемонструвала свою агресивну сутність та повне нехтування нормами міжнародного права. Кораблі ВМС ЗС України продовжують виконання завдань із дотриманням усіх норм міжнародного права. Всі незаконні дії фіксуються екіпажами кораблів і Командуванням Військово-Морських Сил ЗС України та будуть передані компетентним міжнародним органам.Корабельна група ВМС ЗС України продовжує перехід до порту Маріуполь, незважаючи на протидію РФ. Свобода судноплавства гарантована міжнародним законодавством.Дотримуючись норм міжнародного морського права малі броньовані артилерійські катери ВМС ЗС України «Бердянськ» і «Нікополь», рейдовий буксир «Яни Капу» продовжують виконання поставлених завдань у морі.