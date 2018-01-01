В Покрове для парня-инвалида сделали электроподъемник в квартиру

фото пресс-службы городского совета

Современному человеку много чего не нравится. Кому то не нравится его автомобиль, кто-то хочет новый более навороченный телефон или ноутбук. Но есть люди у которых совершенно другие представления о то, что является жизненной ценностью. Для которых часто даже прогулка по улице являться невероятной роскошью.Сколько инвалидов-колясочников и других маломобильных категорий граждан в нашей стране вынуждены неделями сидеть в своих комнатах, потому что их дома не оснащены необходимыми пандусами и подъемниками подсчитать невозможно. Но очень много зависит от местных властей, от того насколько они обращают внимание на эту проблему, а также от общественных организаций.К счастью в соседнем Покрове на проблемы людей с особенными потребностями внимание обращают и постепенно пытаются менять городскую инфраструктуру так, чтобы они могли чувствовать себя полноценными членами общества. Последним примером этого может служить история 36-летнего Руслана Кагановича.Для парня с детства каждый выход на улицу из квартиры являлся серьезным испытанием. Двадцать лет назад родители Руслана собственноручно установили пандус с запасного выхода их многоквартирного дома. Но 20 лет эксплуатации сказались на состоянии конструкции, поэтому использовать ее для человека, находящегося в инвалидном кресле уже небезопасно. Вопрос о том, как же Руслану выбираться на улицу (при том, что семья живет на первом этаже) стал очень остро.Но теперь эта проблема решена. За счет средств местного бюджета здесь был обустроен электрический подъемник в их квартиру. При этом он сделан как отдельный вход, что удобно семье и не мешает соседям.Так что теперь Руслан может сам планировать свои прогулки и встречи с друзьями и знакомыми. Он достаточно активный по жизни человек, является членом общественной организации «Крылья жизни», интересуется игрой бочче и даже участвовал в региональных соревнованиях.Сегодня Покров действительно движется в направлении создания таких условий, при которых бы эта категория горожан чувствовала себя полноценной частью общества. Например, в октябре в период Дня города в программу празднования официально вошел марафон и ярмарка-продаж от организации «Крылья Жизни». В рамках акции ее участники на колясках преодолели символическую марафонскую дистанцию в центральном парке. На финише их встречали дружными аплодисментами и символическими призами. А недавно команда из Покрова также приняла участие во втором чемпионате Днепропетровской области по игре бочче, который проходил в Никополе. И это далеко не полный перечень тех акций и проектов в которых сегодня задействованы покровчане с особыми потребностями. Все это еще раз доказывает — если для людей создают необходимые условия и открывают новые возможности, то они начинают двигаться вперед.