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Открываем онлайн - рубрику "История нашего края". Поговорим на тему: Происхождение названий «Микитин Ріг» и «Никополь»

Уважаемые читатели газеты ГОРОД Никополь, планировалось уже давно а открываем только сейчас рубрику "История нашего края" где намерены пройти вместе с вами, а может и обсудить нашу историю от древних времен до сегодня.

И так, завтра 13 ноября в 11:00,  в гостях студии, т.е. в прямом эфире, историк и краевед Богдан Стратейчук. 
Поговорим на тему: Происхождение названий «Микитин Ріг» и «Никополь» 



Преимуществом такого эфира является прямая связь со зрителем, потому не забываем про чат. (задаем вопросы)

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