Открываем онлайн - рубрику "История нашего края". Поговорим на тему: Происхождение названий «Микитин Ріг» и «Никополь»

Уважаемые читатели газеты ГОРОД Никополь, планировалось уже давно а открываем только сейчас рубрику "История нашего края" где намерены пройти вместе с вами, а может и обсудить нашу историю от древних времен до сегодня.И так, завтра 13 ноября в 11:00, в гостях студии, т.е. в прямом эфире, историк и краевед Богдан Стратейчук.Поговорим на тему: Происхождение названий «Микитин Ріг» и «Никополь»Преимуществом такого эфира является прямая связь со зрителем, потому не забываем про чат. (задаем вопросы)