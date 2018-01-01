«Работу УЖКХ Никополя ОДОБРЯМС!!!»

Никопольчане, в классическом значении «ФАРС – это комедия лёгкого, игривого содержания…». Но есть и другое значение: «ФАРС – это циничное, лицемерное и лживое мероприятие». Мы будем употреблять термин «ФАРС» именно в негативном значении, потому как наша городская власть всё чаще практикует в своей деятельности ЛОЖЬ и ЦИНИЗМ.Состоявшиеся 27 октября так называемые «Общественные слушания» по теме «Отчет начальника УЖКХ о проделанной работе» стали ЯРКИМ подтверждением ЛИЦЕМЕРИЯ городского головы и некоторых его подчиненных.Для обоснования этого вывода изложу хронологию событий:1-ый этап ФАРСА:- В ходе осуществления общественного контроля за деятельностью УЖКХ в сфере публичных закупок было выявлено более ШЕСТИДЕСЯТИ нарушений законодательства на сумму несколько МИЛЛИОНОВ гривен.- в июле 2018 года ПЯТЬ Общественных организаций обратились к Городскому голове с требованием назначить проведение Общественных слушаний по вопросу «Ненадлежащая организация работы УЖКХ в сфере публичных закупок и привлечение виновных к ответственности». По Уставу города А.П.Фисак обязан был назначить эти слушания.- однако, городской голова ОТКАЗАЛ в проведении этих слушаний и назначил свои слушания: «Отчет начальника УЖКХ о проделанной работе за 2018 год».- общественность выразила ПРОТЕСТ и отказалась работать в составе Рабочей группы по подготовке Общественных слушаний.- своим дополнительным Распоряжением ГОРОДСКОЙ ГОЛОВА вывел из состава Рабочей группы ВСЕХ представителей общественности, что лишило их статуса «ОРГАНИЗАТОР СЛУШАНИЙ». Другими словами, они утратили право выступить с докладом на Слушаниях и утратили право выступить на сессии городского совета, где будет рассматриваться Резолюция Общественных слушаний.- таким образом, единственным ИНИЦИАТОРОМ Общественных слушаний, состоявшихся 27 октября, был АНДРЕЙ ПЕТРОВИЧ ФИСАК.2-ой этап ФАРСА:- На общественные слушания по разнарядке «загнали» работников Коммунальных предприятий города. Этот факт задокументирован, многочисленные беседы с участниками мероприятия подтверждают этот вывод.- По Уставу города Никополя, ИНИЦИАТОР Общественных слушаний ОБЯЗАН присутствовать на мероприятии. Городской голова А.П.Фисак (он единственный имел статус «инициатора») на мероприятие НЕ ПРИШЕЛ и даже не сообщил о причинах грубого нарушения Устава города.- Возникли трудности с избранием Счетной комиссии. В соответствии с Уставом города, в состав Счетной комиссии НЕ МОГУТ входить работники исполкома и работники Коммунальных предприятий. Несколько раз прозвучало предложение выдвинуть кандидатуры, и только с четвертого раза из рядов, где сидели коммунальщики, поднялись два человека: один из них -Председатель «ОСББ», второй представился безработным.3-ий этап ФАРСА:- заслушали радостный, гламурный доклад начальника УЖКХ Всеволода Зинченко. Самокритики – ноль, показатели эффективности работы Управления не озвучены, о работе в сфере публичных закупок несколько оправдательных слов, стратегия дальнейшей работы не определена…- участники Общественных слушаний дружненько проголосовали за ФОРМАЛЬНУЮ Резолюцию и разошлись по домам. На всё мероприятие около 30 минут.Теперь о позиции общественности.Правление Общественного совета при Никопольском городском совете решило НЕ ПРИНИМАТЬ активного участия в этих Общественных слушаниях по следующим причинам:1. Поступила достоверная информация, что на Слушания «по разнарядке» придут 140 работников Коммунальных предприятий. Им дано указание голосовать только за позицию городской власти.2. Мы направили ПОВТОРНОЕ Обращение на имя городского головы с требованием провести Общественные слушания по теме: «О работе УЖКХ в сфере публичных закупок за 2017-2018 года и обсуждение нарушений, выявленных в ходе Общественного контроля».3. Принято РЕШЕНИЕ, не дожидаясь Общественных слушаний, направить имеющиеся материалы в правоохранительные органы для принятия мер в соответствии с Уголовным Кодексом Украины.Конечно, мероприятие, состоявшееся 27 октября в ГДК, Общественными слушаниями по своей сути не является.Начальник УЖКХ Всеволод Зинченко по своему статусу управляет работой всех Коммунальных предприятий Никополя. Фактически в зале присутствовали более 100 подчиненных ему работников. Поэтому, данное мероприятие правильнее назвать ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ совещанием.Самое возмутительное, что городской голова А.П.Фисак проигнорировал это «совещание». Повторяю, по своему статусу он ОБЯЗАН был там присутствовать. Но ГРАДОНАЧАЛЬНИК, наверное, подумал: зачем, у меня выходной день, дома много разных дел.А вот работники Коммунальных предприятий, которые пришли «по разнарядке», свой выходной день потеряли – не убрали возле дома осеннюю листву, не сходили с детьми в кино, не посетили своих родственников…. И я об этом сказал в своем кратком выступлении на Общественных слушаниях. За исключением двух нетрезвых выкриков, остальные работники Коммунальных предприятий, на мой взгляд, разделяют позицию общественности.Когда эта поддержка перестанет быть МОЛЧАЛИВОЙ и пассивной, а потом перейдет в фазу АКТИВНОЙ гражданской позиции, тогда в городе Никополе будет править ГРОМАДА, а не вороватые чиновники…