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Что происходит сразу после эфира (видео)


Когда Амбуль "Канзас" был поменьше он мог пролезть с заднего сидения авто между передними чтобы  усесться за руль как только я вышел из машины, почти всегда так и делал с умным видом дожидаясь меня и позволял проводить фото сессии прохожим.

Сейчас вырос и уже застряет между передними сиденьями, но позиция быть похожим на старшего друга осталась.   И вот во время эфира всегда ведет себя тихо и не мешает, но как только закончиться влезает и именно на мой стул. Что поделать, вот такой вот у меня помощник 



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