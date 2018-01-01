Что происходит сразу после эфира (видео)

Когда Амбуль "Канзас" был поменьше он мог пролезть с заднего сидения авто между передними чтобы усесться за руль как только я вышел из машины, почти всегда так и делал с умным видом дожидаясь меня и позволял проводить фото сессии прохожим.Сейчас вырос и уже застряет между передними сиденьями, но позиция быть похожим на старшего друга осталась. И вот во время эфира всегда ведет себя тихо и не мешает, но как только закончиться влезает и именно на мой стул. Что поделать, вот такой вот у меня помощник