Неприкасаемые. В ДТП с участием высокопоставленных сотрудников полиции и прокуратуры виноватой делают обычную никопольчанку?!

«Dura lex, sed lex» или «Закон суров — но это закон». Это латинское выражение известно каждому юристу. По идее нормы закона должны быть одинаковыми для всех граждан в независимости от их имущественного положения и социального статуса. Но это в теории, а в реальности всегда найдутся люди, которые считают, что они являются «ровнее других». И, что наиболее печально, среди таких вот «ровнейших» часто встречаются лица с удостоверениями сотрудников полиции и прокуратуры. Те, кто по логике должен стоять на страже закона, но почему-то этот самый закон трактуют исключительно в свою пользу.



Представьте себе ситуацию. Вы едете по дороге и вдруг вам на навстречу из соседней полосы вылетает автомобиль. Он несется вам навстречу, лобовое столкновение практически неизбежно и только в последний момент этот самый автомобиль пытается вернуться на свою полосу и удар между вашими машинами проходит все таки по более касательной траекторий. Кто виноват в этой ситуации? Формальная логика подсказывает, что причиной столкновения стала машина, которая выехала на встречную полосу. Но что будет, если в ней ехал не какой-нибудь простой смертный, а сразу несколько высокопоставленных сотрудников полиции и прокуратуры? Ответ на него знает простая никопольчанка Ольга Радивилова, которой не повезло оказаться в ситуации, когда из пострадавшей ее превращают в обвиняемую.



«Шкода» против «Рэно»



ДТП, о котором пойдет речь, произошло 22 июня 2016-го года на участке трассы Никополь-Днепр неподалеку от села Тракторное примерно в 9.30. Как уже говорилось в преамбуле, материала, Ольга на своем автомобиле марки «Рэно» двигалась в сторону областного центра. А потом, как в страшном сне, на ее полосу движения навстречу выскочил автомобиль марки «Шкода Октавиа». От нашей героини в данной ситуации уже ничего не зависело. Только в последний момент «Шкода» начала возвращаться на свою сторону и прямого лобового столкновения удалось избежать. Но от удара автомобиль Ольги развернуло на 180 градусов в направлении Никополя и вынесло уже на противоположную полосу, где его остановило дерево. Как выглядели оба автомобиля после столкновения можно увидеть

А дальше началось самое интересное…



В изделии чешского автопрома оказался целый «букет» сотрудников правоохранительных органов. Так, водителем автомобиля «Шкоды» оказался подполковник полиции Павел Гуменюк. Женщина вспоминает, как он сразу рассказал ей, что работает в правоохранительных органах и эта авария якобы может обернуться для него серьезными дисциплинарными санкциями. «Насколько я поняла из его слов это у него была уже не первая авария», — говорит она. Но если водитель вел себя в тот момент все таки достаточно корректно и даже помог Ольге вместе с еще одним своим спутником выбраться из покореженного авто, то другие пассажиры его автомобиля оказались не без странностей. Находящаяся в машине подполковника женщина бросалась на Ольгу, обзывала ее нецензурными словами, причем в воздухе явно чувствовался запах алкоголя. Как вспоминает Ольга Радивилова, излишне буйную пассажирку «Шкоды» вместе с другими дамами быстро пересадили в другой автомобиль и они ретировались с места происшествия. Как выяснилось, бурная уверенность дамы в своей правоте и агрессивное поведение подкреплялась еще и тем, что она являлась действующим представителем прокуратуры Днепропетровска!



Как вспоминает Ольга, впоследствии она поняла, что господин Гуменюк и компания успели даже осмотреть ее автомобиль и почему-то вызвать полицию с ее телефона.



Стоит отметить, что Ольга Радивилова является опытным водителем с 20 летним стажем! Причем дисциплинированным водителем, поскольку за два десятка лет она ни разу не попадала ни в какие дорожные происшествия.



«Конечно, это была неприятная ситуация, но главное что все были живы. И он и я отказались от госпитализации, ждали работников полиции. Я знала, что моя машина застрахована и поэтому была относительно спокойна», – вспоминает Ольга. Но это был далеко не конец истории.



Из потерпевшей в обвиняемые!



Несмотря на то, что все остались живы, совсем уж без последствий для нашей героини авария не прошла. Кроме разбитого автомобиля, как выяснилось впоследствии у нее было диагностировано сотрясение мозга и растяжение связок.



Но наибольшим шоком для Ольги Радивиловой стало то, согласно материалам открытого дела, она из фактически потерпевшей превратилась в обвиняемую!



Нарушений в этом скандальном следствии столько, что хватит на добрый десяток публикаций. Но достаточно перечислить главные. Прежде всего, как отмечает нынешний адвокат женщины Алексей Горин, согласно последних изменений уголовно-процессуального кодекса, если произошло правонарушение с участием сотрудника правоохранительных органов, то это дела должна расследовать именно прокуратура. Здесь изначально было известно, что один из участников ДТП является высокопоставленным работником полиции. Но, в нарушении требований закона, в соответствующий реестр прокурор внес его как обычное дело, которое расследовалось в поселке Соленое обычным следователем. Согласитесь, что в ситуации, когда простой капитан полиции Солонянского РОВД расследовал дело против подполковника и нескольких прокуроров результат «расследования» предугадать несложно.



Поэтому неудивительно, что спустя год после ДТП Ольга Радивилова в материалах следствия почему-то превратилась в подозреваемую в совершении аварии. Со слов свидетелей, которыми выступили пассажиры «Шкоды», именно она якобы выскочила на встречную полосу движения, и именно из-за нее произошло столкновение!



Самое парадоксальное, что подозреваемой ее сделали фактически ДО проведения экспертизы! Ведь, согласно запросу следователя, техническая экспертиза была проведена только в июле 2017-го года, то есть спустя год после аварии!



Когда простые смертные сталкиваются с высокопоставленными чиновниками из полиции или прокуратуры могут происходить не только перемещения во времени, но и в пространстве. «Эксперт пришел к выводу о виновности моей клиентки ТАК И НЕ ОПРЕДЕЛИВ МЕСТО СТОЛКНОВЕНИЯ!», — говорит адвокат Алексей Горин. Как можно определить виновность человека в ДТП без определения места первичного контакта транспортных средств — вопрос скорее риторический. «Это очевидно указывает на несостоятельность первой экспертизы», — утверждает адвокат женщины. По слова Алексея Горина, экспертиза, на которую ссылается следователь, вообще базируется на наработках 1971-го года! Эксперт, даже не проведя анализ повреждений, почему-то пришел к выводу, что имело место лобовое столкновение автомобилей. Хотя, если посмотреть на фотографии, становится ясно, что лобового столкновения быть просто не могло. В случае столкновения лоб в лоб в этой истории точно бы не обошлось без жертв.



Естественно, что защита Ольги Радивиловой не согласилась с таким положением вещей и получила разрешение на проведение другой экспертизы, которая была заказана независимому эксперту. И она показала интересные результаты.



Экспертиза против экспертизы. Или кто выскочил на встречку?



Адвокат женщины Алексей Горин однозначно утверждает, что нанятый эксперт, Виктор Николаевич Драган, сумел определить место первичного контакта, причем сделал это по тем же записям следствия. То есть для расчета брались исключительно те данные, которые официально подтверждались сотрудниками полиции, а не были взяты с потолка. И это уже серьезный аргумент в их объективности. Для проведения экспертизы была использована австрийская компьютерная программа «BS-Крэш», которую европейские страховые компании используют именно в случаях необходимости определения виновника ДТП.



Здесь кто-то может сказать «Ну, если одна сторона сама заказала экспертизу конкретному эксперту и платила за ее проведение, то естественно, что этот человек выдаст заказчику устраивающий того результат». Но давайте рассмотрим те аргументы, которые позволяют считать вторую экспертизу более объективной и заслуживающей доверия.



Прежде всего, стоит начать с того, что в роли судебного эксперта может выступать только лицо, которое находиться в реестре Министерства юстиции Украины. Опять таки, квалификацию, подтверждающую получение звание эксперта, Виктору Николаевичу давала экспертно-квалификационная комиссия при Минюсте Украины. При этом он является экспертом, который не принадлежит ни к одному из государственных учреждений. Его права и безопасность обеспечивается действующим законодательством, что также является серьезной гарантией его независимости.



В комментариях нашему изданию, Виктор подчеркивает, что им была использована методика, которая является одной из новейших в Украине. При этом она утверждена и рекомендована к использованию в экспертной практике решением координационного совета по проблемам судебной экспертизы при Министерства юстиции Украины от 02.03.2011. Также, данная программа утверждена пунктом 14 приказа Минюста № 1666/5 2.10.2008 года. Лицензионных версий это программы на территории нашей страны всего две и он является именно одним из лицензионных пользователей программы «BS-Крэш». Для этого он прошел соответствующее обучение в Австрии, Вильнюсе и России.



В итоге, компьютерная программа выдала заключение, которое подтверждает версию Ольги Радивиловой. Причина ДТП, по словам ее адвоката вполне прозаична - «Шкода» просто время от времени перемещалась на противоположную полосу чтобы двигаться по затененной стороне и по более ровному участку дороги на котором было меньше ям. Увы, из-за состояния трассы, такие опасные маневры волей-неволей приходиться совершать многим водителями далеко, что и создает угрозу столкновений, как это и произошло в нашем случае. Но все таки, как утверждает защита никопольчанки, столкновение произошло именно на той полосе, по которой двигалась Ольга и она уж точно не может считаться его виновником.



«Перемещение во времени» и свидетели соседи. Как затягивается дело



В этой истории удивляет и тот факт, что за 2 года с дня совершения ДТП так и не было проведено ни одного решения суда, которое бы определило виновных. Очевидно, даже несмотря на официальную позицию следствия, которое автоматически сделало виноватой простую никопольчанку, а не высокопоставленного полицейского, понятно насколько несостоятельна версия обвинения в сторону Ольги Радивиловой. В результате наблюдаются различные попытки так или иначе затянуть процесс. На судебные заседания не являлись то сам господин Гуменюк, то свидетели обвинения. Более того, со стороны суда сейчас прозвучало совершенно нелепое требование согласно которому они просят привлечь в качестве свидетелей по делу практически всех соседей Ольги по месту жительства! Для чего нужно привлекать в качестве свидетелей людей, которые на момент совершения ДТП находились от него в десятках километров — совершенно непонятно. Вряд ли какая-то 60-70-летняя бабушка будет тратить время на то, чтобы поехать в областной центр, где рассматривается дело и давать показания по ситуации двухлетней давности, которую она даже в глаза не видела. Все это выглядит как явная попытка затянуть процесс. С таким успехом можно приглашать хоть весь город Никополь.



Более того, кроме разбитых автомобилей в деле есть еще неожиданный поворот – у фигурирующего в нем подполковника полиции «вдруг» появились повреждения средней тяжести. Якобы во время ДТП он получил перелом ребра, что добавляет серьезности обвинений в адрес Ольги. Но, как отмечает Алексей Горин, в этом моменте тоже не обошлось без странностей. Как уже говорилось ранее, ДТП произошло в районе 9.30 и по показаниям свидетелей и потерпевшего на месте его совершения он находился не менее полутора-двух часов. Но, если верить материалам дела, каким-то непостижимым образом господин Гуменюк практически сразу (буквально в 9 часов с небольшим) «переместился» в приемный покой больницы, где якобы зафиксировал свои повреждения. Получается, что у него вышло фактически сразу находиться одновременно в двух местах? При том что, по словам Ольги, после совершения ДТП подполковник никак не показывал, что у него есть повреждения и отказывался от госпитализации. Здесь точно можно снова говорить или о временном портале или о раздвоении личности, ей богу. Кстати, со стороны защиты никопольчанки были сделаны запросы в отношении того, были ли у господина подполковника на счету участия в каких то других дорожно-транспортных происшествиях, но ответа на него так и не было получено, ссылаясь на закрытость подобной информации.



Справедливость или погоны?



Предугадать, чем закончиться это резонансное дело сейчас сложно. На данный момент оно

рассматривается в Жовтневом суде города Днепр. Учитывая тот факт, что существуют две экспертизы, выводы которых противоречат друг другу, то скорее всего будет назначена третья. Очевидно ее проведут в Киеве или Харькове чтобы исключить давление, но какими будут ее результаты предугадать сложно. Сам подполковник Павел Гуменюк на данный момент строит вполне успешную карьеру и сегодня возглавляет весьма серьезный департамент в областном центре. На вопрос нашего издания об идущем процессе и его роли в нем он прямо заявил «Не знаю. Я абсолютно не лезу в расследование и ход следствия. И даже по возможности не интересовался. Когда меня вызывал следователь и задавал вопросы я на них отвечал».



Остается поверить на слово, как английским джентльменам, что подполковник ну никак не воспользовался своим служебным положением и связями, чтобы повлиять на ход следствия. Что в аварии виновата простая никопольчанка, которая взяла и выскочила на встречную полосу несмотря на безупречный 20-летний водительский стаж, а он и группа сотрудников прокуратуры просто пострадавшие невинные агнцы. И к решению следствия, которое записало Ольгу Радивилову автоматически в подозреваемую даже без проведения экспертизы, и к самой первой экспертизе, которая непостижимым образом обрисовала лобовое столкновение, и к многим другим «случайностям-странностям» ну не имеют он никакого отношения! Просто, как «настоящий полковник», сидит и ждет, чем все закончиться.



Может в трактовке закона для таких людей просто написано, что высокопоставленный милиционер с прокурорами в такой ситуации всегда прав и это аксиома?



Что касается Ольги, то она просто хочет добиться справедливости. Никакого реального наказания в виде лишения свободы для того, кого признают виновным в таком ДТП нет. Слава богу обошлось без жертв и серьезных увечий. Но за эти два года ей пришлось потратить немало нервов и средств в доказательство своей невиновности. Очевидно придется потратить еще. Дело, скорее в принципах. Потому что сейчас, возможно, на одной стороне весов находиться уверенность некоторых лиц, что полицейская или прокурорская «корочка» делают ее обладателя всегда правым, ровнее других или даже неприкасаемым. А с другой – нежелание простого человека быть «терпилой», которого делают виноватым в том, чего он не совершал.



И на самом деле важность будущего судебного решения в том, что именно он даст ответ на простой вопрос – что же в этой стране сейчас важнее. Справедливость — или погоны? Закон — или связи и должность? Сломалась ли старая система за разрушение которой люди умирали на Майдане — или же она осталась жить? Вот на какие вопросы должен дать ответ суд. И хочется верить, что его решение будет по-настоящему справедливым.

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«Dura lex, sed lex» или «Закон суров — но это закон». Это латинское выражение известно каждому юристу. По идее нормы закона должны быть одинаковыми для всех граждан в независимости от их имущественного положения и социального статуса. Но это в теории, а в реальности всегда найдутся люди, которые считают, что они являются «ровнее других». И, что наиболее печально, среди таких вот «ровнейших» часто встречаются лица с удостоверениями сотрудников полиции и прокуратуры. Те, кто по логике должен стоять на страже закона, но почему-то этот самый закон трактуют исключительно в свою пользу.Представьте себе ситуацию. Вы едете по дороге и вдруг вам на навстречу из соседней полосы вылетает автомобиль. Он несется вам навстречу, лобовое столкновение практически неизбежно и только в последний момент этот самый автомобиль пытается вернуться на свою полосу и удар между вашими машинами проходит все таки по более касательной траекторий. Кто виноват в этой ситуации? Формальная логика подсказывает, что причиной столкновения стала машина, которая выехала на встречную полосу. Но что будет, если в ней ехал не какой-нибудь простой смертный, а сразу несколько высокопоставленных сотрудников полиции и прокуратуры? Ответ на него знает простая никопольчанка Ольга Радивилова, которой не повезло оказаться в ситуации, когда из пострадавшей ее превращают в обвиняемую.ДТП, о котором пойдет речь, произошло 22 июня 2016-го года на участке трассы Никополь-Днепр неподалеку от села Тракторное примерно в 9.30. Как уже говорилось в преамбуле, материала, Ольга на своем автомобиле марки «Рэно» двигалась в сторону областного центра. А потом, как в страшном сне, на ее полосу движения навстречу выскочил автомобиль марки «Шкода Октавиа». От нашей героини в данной ситуации уже ничего не зависело. Только в последний момент «Шкода» начала возвращаться на свою сторону и прямого лобового столкновения удалось избежать. Но от удара автомобиль Ольги развернуло на 180 градусов в направлении Никополя и вынесло уже на противоположную полосу, где его остановило дерево. Как выглядели оба автомобиля после столкновения можно увидеть на этих фотографиях А дальше началось самое интересное…В изделии чешского автопрома оказался целый «букет» сотрудников правоохранительных органов. Так, водителем автомобиля «Шкоды» оказался подполковник полиции Павел Гуменюк. Женщина вспоминает, как он сразу рассказал ей, что работает в правоохранительных органах и эта авария якобы может обернуться для него серьезными дисциплинарными санкциями. «Насколько я поняла из его слов это у него была уже не первая авария», — говорит она. Но если водитель вел себя в тот момент все таки достаточно корректно и даже помог Ольге вместе с еще одним своим спутником выбраться из покореженного авто, то другие пассажиры его автомобиля оказались не без странностей. Находящаяся в машине подполковника женщина бросалась на Ольгу, обзывала ее нецензурными словами, причем в воздухе явно чувствовался запах алкоголя. Как вспоминает Ольга Радивилова, излишне буйную пассажирку «Шкоды» вместе с другими дамами быстро пересадили в другой автомобиль и они ретировались с места происшествия. Как выяснилось, бурная уверенность дамы в своей правоте и агрессивное поведение подкреплялась еще и тем, что она являлась действующим представителем прокуратуры Днепропетровска!Как вспоминает Ольга, впоследствии она поняла, что господин Гуменюк и компания успели даже осмотреть ее автомобиль и почему-то вызвать полицию с ее телефона.Стоит отметить, что Ольга Радивилова является опытным водителем с 20 летним стажем! Причем дисциплинированным водителем, поскольку за два десятка лет она ни разу не попадала ни в какие дорожные происшествия.«Конечно, это была неприятная ситуация, но главное что все были живы. И он и я отказались от госпитализации, ждали работников полиции. Я знала, что моя машина застрахована и поэтому была относительно спокойна», – вспоминает Ольга. Но это был далеко не конец истории.Несмотря на то, что все остались живы, совсем уж без последствий для нашей героини авария не прошла. Кроме разбитого автомобиля, как выяснилось впоследствии у нее было диагностировано сотрясение мозга и растяжение связок.Но наибольшим шоком для Ольги Радивиловой стало то, согласно материалам открытого дела, она из фактически потерпевшей превратилась в обвиняемую!Нарушений в этом скандальном следствии столько, что хватит на добрый десяток публикаций. Но достаточно перечислить главные. Прежде всего, как отмечает нынешний адвокат женщины Алексей Горин, согласно последних изменений уголовно-процессуального кодекса, если произошло правонарушение с участием сотрудника правоохранительных органов, то это дела должна расследовать именно прокуратура. Здесь изначально было известно, что один из участников ДТП является высокопоставленным работником полиции. Но, в нарушении требований закона, в соответствующий реестр прокурор внес его как обычное дело, которое расследовалось в поселке Соленое обычным следователем. Согласитесь, что в ситуации, когда простой капитан полиции Солонянского РОВД расследовал дело против подполковника и нескольких прокуроров результат «расследования» предугадать несложно.Поэтому неудивительно, что спустя год после ДТП Ольга Радивилова в материалах следствия почему-то превратилась в подозреваемую в совершении аварии. Со слов свидетелей, которыми выступили пассажиры «Шкоды», именно она якобы выскочила на встречную полосу движения, и именно из-за нее произошло столкновение!Самое парадоксальное, что подозреваемой ее сделали фактически ДО проведения экспертизы! Ведь, согласно запросу следователя, техническая экспертиза была проведена только в июле 2017-го года, то есть спустя год после аварии!Когда простые смертные сталкиваются с высокопоставленными чиновниками из полиции или прокуратуры могут происходить не только перемещения во времени, но и в пространстве. «Эксперт пришел к выводу о виновности моей клиентки ТАК И НЕ ОПРЕДЕЛИВ МЕСТО СТОЛКНОВЕНИЯ!», — говорит адвокат Алексей Горин. Как можно определить виновность человека в ДТП без определения места первичного контакта транспортных средств — вопрос скорее риторический. «Это очевидно указывает на несостоятельность первой экспертизы», — утверждает адвокат женщины. По слова Алексея Горина, экспертиза, на которую ссылается следователь, вообще базируется на наработках 1971-го года! Эксперт, даже не проведя анализ повреждений, почему-то пришел к выводу, что имело место лобовое столкновение автомобилей. Хотя, если посмотреть на фотографии, становится ясно, что лобового столкновения быть просто не могло. В случае столкновения лоб в лоб в этой истории точно бы не обошлось без жертв.Естественно, что защита Ольги Радивиловой не согласилась с таким положением вещей и получила разрешение на проведение другой экспертизы, которая была заказана независимому эксперту. И она показала интересные результаты.Адвокат женщины Алексей Горин однозначно утверждает, что нанятый эксперт, Виктор Николаевич Драган, сумел определить место первичного контакта, причем сделал это по тем же записям следствия. То есть для расчета брались исключительно те данные, которые официально подтверждались сотрудниками полиции, а не были взяты с потолка. И это уже серьезный аргумент в их объективности. Для проведения экспертизы была использована австрийская компьютерная программа «BS-Крэш», которую европейские страховые компании используют именно в случаях необходимости определения виновника ДТП.Здесь кто-то может сказать «Ну, если одна сторона сама заказала экспертизу конкретному эксперту и платила за ее проведение, то естественно, что этот человек выдаст заказчику устраивающий того результат». Но давайте рассмотрим те аргументы, которые позволяют считать вторую экспертизу более объективной и заслуживающей доверия.Прежде всего, стоит начать с того, что в роли судебного эксперта может выступать только лицо, которое находиться в реестре Министерства юстиции Украины. Опять таки, квалификацию, подтверждающую получение звание эксперта, Виктору Николаевичу давала экспертно-квалификационная комиссия при Минюсте Украины. При этом он является экспертом, который не принадлежит ни к одному из государственных учреждений. Его права и безопасность обеспечивается действующим законодательством, что также является серьезной гарантией его независимости.В комментариях нашему изданию, Виктор подчеркивает, что им была использована методика, которая является одной из новейших в Украине. При этом она утверждена и рекомендована к использованию в экспертной практике решением координационного совета по проблемам судебной экспертизы при Министерства юстиции Украины от 02.03.2011. Также, данная программа утверждена пунктом 14 приказа Минюста № 1666/5 2.10.2008 года. Лицензионных версий это программы на территории нашей страны всего две и он является именно одним из лицензионных пользователей программы «BS-Крэш». Для этого он прошел соответствующее обучение в Австрии, Вильнюсе и России.В итоге, компьютерная программа выдала заключение, которое подтверждает версию Ольги Радивиловой. Причина ДТП, по словам ее адвоката вполне прозаична - «Шкода» просто время от времени перемещалась на противоположную полосу чтобы двигаться по затененной стороне и по более ровному участку дороги на котором было меньше ям. Увы, из-за состояния трассы, такие опасные маневры волей-неволей приходиться совершать многим водителями далеко, что и создает угрозу столкновений, как это и произошло в нашем случае. Но все таки, как утверждает защита никопольчанки, столкновение произошло именно на той полосе, по которой двигалась Ольга и она уж точно не может считаться его виновником.В этой истории удивляет и тот факт, что за 2 года с дня совершения ДТП так и не было проведено ни одного решения суда, которое бы определило виновных. Очевидно, даже несмотря на официальную позицию следствия, которое автоматически сделало виноватой простую никопольчанку, а не высокопоставленного полицейского, понятно насколько несостоятельна версия обвинения в сторону Ольги Радивиловой. В результате наблюдаются различные попытки так или иначе затянуть процесс. На судебные заседания не являлись то сам господин Гуменюк, то свидетели обвинения. Более того, со стороны суда сейчас прозвучало совершенно нелепое требование согласно которому они просят привлечь в качестве свидетелей по делу практически всех соседей Ольги по месту жительства! Для чего нужно привлекать в качестве свидетелей людей, которые на момент совершения ДТП находились от него в десятках километров — совершенно непонятно. Вряд ли какая-то 60-70-летняя бабушка будет тратить время на то, чтобы поехать в областной центр, где рассматривается дело и давать показания по ситуации двухлетней давности, которую она даже в глаза не видела. Все это выглядит как явная попытка затянуть процесс. С таким успехом можно приглашать хоть весь город Никополь.Более того, кроме разбитых автомобилей в деле есть еще неожиданный поворот – у фигурирующего в нем подполковника полиции «вдруг» появились повреждения средней тяжести. Якобы во время ДТП он получил перелом ребра, что добавляет серьезности обвинений в адрес Ольги. Но, как отмечает Алексей Горин, в этом моменте тоже не обошлось без странностей. Как уже говорилось ранее, ДТП произошло в районе 9.30 и по показаниям свидетелей и потерпевшего на месте его совершения он находился не менее полутора-двух часов. Но, если верить материалам дела, каким-то непостижимым образом господин Гуменюк практически сразу (буквально в 9 часов с небольшим) «переместился» в приемный покой больницы, где якобы зафиксировал свои повреждения. Получается, что у него вышло фактически сразу находиться одновременно в двух местах? При том что, по словам Ольги, после совершения ДТП подполковник никак не показывал, что у него есть повреждения и отказывался от госпитализации. Здесь точно можно снова говорить или о временном портале или о раздвоении личности, ей богу. Кстати, со стороны защиты никопольчанки были сделаны запросы в отношении того, были ли у господина подполковника на счету участия в каких то других дорожно-транспортных происшествиях, но ответа на него так и не было получено, ссылаясь на закрытость подобной информации.Предугадать, чем закончиться это резонансное дело сейчас сложно. На данный момент онорассматривается в Жовтневом суде города Днепр. Учитывая тот факт, что существуют две экспертизы, выводы которых противоречат друг другу, то скорее всего будет назначена третья. Очевидно ее проведут в Киеве или Харькове чтобы исключить давление, но какими будут ее результаты предугадать сложно. Сам подполковник Павел Гуменюк на данный момент строит вполне успешную карьеру и сегодня возглавляет весьма серьезный департамент в областном центре. На вопрос нашего издания об идущем процессе и его роли в нем он прямо заявил «Не знаю. Я абсолютно не лезу в расследование и ход следствия. И даже по возможности не интересовался. Когда меня вызывал следователь и задавал вопросы я на них отвечал».Остается поверить на слово, как английским джентльменам, что подполковник ну никак не воспользовался своим служебным положением и связями, чтобы повлиять на ход следствия. Что в аварии виновата простая никопольчанка, которая взяла и выскочила на встречную полосу несмотря на безупречный 20-летний водительский стаж, а он и группа сотрудников прокуратуры просто пострадавшие невинные агнцы. И к решению следствия, которое записало Ольгу Радивилову автоматически в подозреваемую даже без проведения экспертизы, и к самой первой экспертизе, которая непостижимым образом обрисовала лобовое столкновение, и к многим другим «случайностям-странностям» ну не имеют он никакого отношения! Просто, как «настоящий полковник», сидит и ждет, чем все закончиться.Может в трактовке закона для таких людей просто написано, что высокопоставленный милиционер с прокурорами в такой ситуации всегда прав и это аксиома?Что касается Ольги, то она просто хочет добиться справедливости. Никакого реального наказания в виде лишения свободы для того, кого признают виновным в таком ДТП нет. Слава богу обошлось без жертв и серьезных увечий. Но за эти два года ей пришлось потратить немало нервов и средств в доказательство своей невиновности. Очевидно придется потратить еще. Дело, скорее в принципах. Потому что сейчас, возможно, на одной стороне весов находиться уверенность некоторых лиц, что полицейская или прокурорская «корочка» делают ее обладателя всегда правым, ровнее других или даже неприкасаемым. А с другой – нежелание простого человека быть «терпилой», которого делают виноватым в том, чего он не совершал.И на самом деле важность будущего судебного решения в том, что именно он даст ответ на простой вопрос – что же в этой стране сейчас важнее. Справедливость — или погоны? Закон — или связи и должность? Сломалась ли старая система за разрушение которой люди умирали на Майдане — или же она осталась жить? Вот на какие вопросы должен дать ответ суд. И хочется верить, что его решение будет по-настоящему справедливым.Ранее мы писали: ДТП два года спустя: Простая Никопольчанка & подполковник полиции + прокурорские (фото, видео)а так жеПрямой эфир на тему: Можно ли верить в правосудие если...

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