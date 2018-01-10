Восстановить свой пароль
Бесплатно модули и шаблоны DLE скачать шаблоны для веб сайтов
windows linux mac os android
Главная Правила сайта Обратная связь Реклама на сайте


Криминал

ДТП два года спустя: Простая Никопольчанка & подполковник полиции + прокурорские (фото, видео)

 

Если столкнулись два авто, в первом просто женщина а во втором подполковник полиции и прокурорские работники угадайте кто будет виноват?

Больше комментариев на страницах газеты "ГОРОД Никополь" в соцсетях:

 facebooktwitter,Google +, и видео на нанем канале: Канал на youtube

 

  • Категория: Криминал
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: Вчера, 21:34Просмотров: 866 Комментариев: 0
    • Теги:
    ПОХОЖИЕ НОВОСТИ
    Ошибка!
    Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
    Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

    Информация
    Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.