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Субботний прямой эфир: "Субъективно с Виктором Артеменко", сегодня, в 19:00

Поговорим о том кто, на самом деле "Отец вдохновитель" наблюдательных советов при КП. Когда начнутся "предвыборные игры" в Никополе, и на что стоит обратить внимание. Закончится ли суд, и какое примет решение,  если участниками ДТП были: простая Никопольчанка с одной стороны и подполковник полиции (УВД Днепр) Гуменюк Павел Вячеславович + прокурорские с другой. Ну и обо всем что происходило за уходящую неделю



Преимуществом такого эфира является прямая связь со зрителем, потому не забываем про чат. (задаем вопросы)


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Субботний прямой эфир: "Субъективно с Виктором Артеменко", сегодня, в 19:00

Субботний прямой эфир: "Субъективно с Виктором Артеменко", сегодня, в 19:00

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