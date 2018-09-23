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ДТП с пострадавшими: на Электрометаллургов маршрутный автобус столкнулся с «Жигулем»

23 сентября, в 11:50, на улице Электрометаллургов, возле авторынка, столкнулись маршрутный автобус и «Жигули». Пострадали три человека.

Об этом Информатор сообщает с места события. Пострадавших забрали машины скорой помощи.

По словам водителя маршрутного ПАЗ-4234, он двигался по своему маршруту со стороны НЗФ. По встречной полосе ехал ВАЗ-2107, автомобиль занесло и в этот момент произошло столкновение.

В результате аварии сильные механические повреждения получил автомобиль ВАЗ-2107. В ДТП пострадали водитель и два его пассажира. На место происшествия прибыли парамедики и полиция. Пострадавших из салона ВАЗа помогли освободить очевидцы произошедшего. Водителя и двух пассажиров доставили в первую городскую больницу.

Среди пассажиров маршрутного автобуса никто не пострадал, люди смогли выйти из салона самостоятельно. По словам очевидцев, ВАЗ-2107 ехал с превышением скорости.

Полиция не комментирует произошедшие. На месте ДТП ожидают приезда следователя.

Водители, будьте внимательны, на месте ДТП частично перекрыто движение. Автомобили и другой транспорт двигаются по одной полосе. Дорожное движение регулирует патрульная полиция.

Источник: Информатор
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