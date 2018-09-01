Второе пришествие «Никопольской правды» ожидается под выборы

В начале 2018 года мэр Никополя поздравил коллектив коммунальной газеты со 100­-летием, а потом на сессии призвал её ликвидировать.

26 января 2018 года депутаты Никопольского горсовета, несмотря на протесты громады и Национального союза журналистов Украины, проголосовали за ликвидацию Коммунального предприятия «Издательский центр». КП выпускало газету «Никопольская правда».

Но не прошло и полгода, и Главное территориальное управление юстиции в Днепропетровской области выдало 04 июня 2018­го свидетельство ДП 2208­946Р – о регистрации газеты «Никопольская правда». Учредитель – Антипов Александр Владимирович.

Александр Антипов был главным редактором этой газеты полгода в 2012­-м году. Ныне – возглавляет Благотворительный фонд «Громадська сила».





Об этом факте, а также о работе никопольских СМИ мы ведем беседу с главный редактором интернет­-газеты «Город Никополь» –

Nikopol.dp.ua – Виктором Артеменко.

– Редакцию «Никопольской правды», которой исполнилось в 2017­-м году 100 лет, во время Второй Мировой войны прятали, и она выходила. Можете себе представить? Не вышло один или два всего лишь тиража. Это же наша история!

В то время люди, с пустыми желудками и под пулями, газетой дорожили. А в наши дни Фисак (городской голова Никополя Андрей Фисак – авт.), временно поставленный управлять финансами нашего города, посчитал, что она не выгодна. Поздравил коллектив со 100­-летием, а потом на сессии призвал её ликвидировать.

– А Вы знаете, что два месяца назад было зарегистрировано периодическое печатное средство массовой информации «Никопольская правда»?

– Это под выборы, я не сомневаюсь. Антипов, он когда­то был главным редактором. Представляет?«Громадську силу». Из команды Рыбакова­-Колесника?(Александр Рыбаков и Вадим Колесник – внефракционные депутаты Никопольского горсовета, избраны от партии «Громадська сила» – авт.).

– Это не является воровством бренда?

– Юридически бренда не было. Я Фисаку всегда говорил: «Надо бренд зарегистрировать».

– Вы видели уже новую «Никопольскую правду»?

– Она еще не выходит. Во-­первых, у них финансовые проблемы, связанные с последними событиями.

– Какими?

– Много­-много арестов, которые произошли в нашем городе из их, как бы, компании, команды (см. новость «На Днепропетровщине разоблачили наркогруппировку «Белое братство» от 16 августа с. г. – авт.). Соответственно, это ударило по финансам.

Второе – все эти суды, эта возня с тем, что они перекопали весь город с трубами из теплосети. (После ликвидации Никопольского коммунального предприятия «Никопольтеплоэнерго» были проданы трубы теплосети; прокуратура ведет расследование колоссального занижения цены труб – авт.).

Журавлев?(руководитель Общественной?организации «Никопольчане», экс­-начальник 6­го отдела милиции Никополя, Виталий Журавлев – авт.) называет более 30 млн грн цену, а они купили за 8 с чем­-то. Судом признано «восемь с чем­-то незаконным, так что они будут пытаться доплатить, дать взятки, откаты.

Поэтому, я думаю, что финансовая ситуация сейчас не очень. А вот перед выборами они будут промывать мозги бабушкам очень хорошо.





Кстати Количество просмотров на YouТube передач, которые сделали за бюджетные деньги и которые ведет журналист Виктор Артеменко, – не в пользу первых. Например, выпуск программы «Никополь сегодня» за 28 июля набрал 259 просмотров, за 11 августа – 306 просмотров, а за 25 августа – 101. В то же время, передача Артеменко за 13 июля собрала 277 просмотров, за 11 августа – 519 просмотров, за 25 августа – 300.

Я был уверен, что кто­то поднимет это упавшее знамя, я говорил об этом в своих репортажах. Единственное, что обидно, что они просто вытрут ноги о «Никопольскую правду» и после выборов этот бренд выбросят.

– По вашему мнению, возможно в Никополе сделать независимую газету?

– Не при этой власти.

– Вы имеете в виду… президента?

– От президента до мэра. Не при этой власти.

Я бы, может, согласился, что можно в Покрове (бывш. название – Орджоникидзе – авт.) сделать. У них, может, и не без греха, но в целом нормально. Там может и СМИ развиваться.

А наш мэр говорит: «Я киевский бизнесмен». Большей частью, это от папы досталась недвижимость, которую он сдает в аренду.

– Рантье.

– Он точно так же сдал город в аренду. При вас сейчас звонили предприниматели. Им выдавали вместо договоров на землю под МАФы какие­-то сервитуты. Эти сервитуты в 2014 году признали незаконными. Теперь просто­-напросто нужно их переделать на договор аренды земли. Что делают в горсовете? Всю землю передали в Коммунальное предприятие «МЖТИ» (Міська житлово­-технічна інспекція). А теперь вы, предприниматели, пишите письмо: «Я прошу МЖТИ провести анализ моей земли и выдать мне договор аренды». И все предприниматели от этого МЖТИ как марионетки на ниточках. «Захочу – дам, не захочу – не дам».

Как можно этой власти давать какое­-то СМИ? Вообще никакого быть не должно! Вот здесь я полностью за разгосударствление.

Виктор Артеменко (слева) ведёт субботний прямой эфир. В студии – никопольский предприниматель Василий Шитов





– А выживет разгосударствленное СМИ в наших условиях, когда рынка рекламы нету?

– Не выживет. Тоже вот, видите. Должно дотироваться из городского бюджета.

Вообще, я могу сказать, что с Андреем Фисаком знаком уже лет 10. Мы работали плечом к плечу. Начиная с того момента, когда он еще был просто депутатом.

– От «Фронта змин»?

– Ой, от чего он только не был. Нос по ветру, как у любого политика; в зависимости от того, по мажоритарке или по партийному списку будешь идти, ты как-­то должен удержаться.

И поэтому, как менялась партийность, я сильно не вникал. «Фронтовиком» он, по­моему, не был (по данным сайта ЦВК, в 2010 году Андрей Фисак избрался в Никопольский горсовет от партии «Україна Майбутнього» – авт.).

И мы с ним беседовали, планировали, как будет, когда он придет к власти. В этом я ему очень помогал, в чем каюсь сейчас. Это мой «скелет в шкафу». Ну, у каждого человека есть ошибки, что делать…

Мы знали, что выйдет закон «О разгосударствлении прессы в Украине». «Никопольскую правду» придется «роздержавити», раз по закону положено, но жить она должна. «Может, сделать коммунальный пресс­-центр в помощь журналистам?»

«Каждое СМИ должно дотироваться из городского бюджета. Если это читают люди, если есть определенный тираж, определенное количество посещений сайта, если люди знают, читают этого журналиста, то выносится на сессию решение о дотациях, депутаты дискутируют, делятся на 2­3 лагеря, но не могут вопрос заблокировать, если СМИ действительно известное, – говорил Андрей Петрович. – Почему? Потому что это деньги не депутатов, это деньги не мэра города. Это – деньги народа, который читает, горожан, которые читают этого журналиста». Я, старый дурак, и поверил.

– И в каком году Фисак так думал?

– Он стал и. о. городского головы в 2014­ом году, я его «доставал» этим вопросом, а с 2015­го я официально работал советником городского головы по работе со СМИ. И всё, что мы планировали, якобы началось частично воплощаться в жизнь.

Я ему говорил: «Смотри, что с «Никопольской правдой». Она «ложится».

И вдруг, совершенно незаконно, пресс­служба мэра начинает производить телепрограмму «Никополь сегодня» (программа есть в YouTube, а также транслируется на 11 Канале в Кривом Роге три дня в неделю по полчаса – авт.).

Вы ж знаете, у пресс­службы телеграфная работа: пригласить на какое­то мероприятие, поздравить кого­то, не забыть отметить. То есть при количестве населения нашего города, она может работать полдня, эта девочка, а полдня – в бухгалтерии, например. Получить сводку работы горсовета на день и решить, на какие мероприятия приглашать СМИ – всё, на этом её работа закончена.

Они же еще ведут телепрограмму, промывают бабушкам мозги. Рычаг был еще – «Никопольская правда». Не знаю, почему они его не удержали?

Когда я был советником городского головы, отправлял в «Никопольскую правду» материалы, видел это в верстке, вычитывал. А готовую газету нигде взять не мог. Почтовые отделения вообще её не знают, почтальоны не носят. Что это значит? «Ну кому тот тираж надо?». 200 штук на ризографе выгнали. И то и не всегда.

А ведь на «Никополь сегодня» и «Никопольскую правду» выделялось около 800 тыс. грн в год. На зарплаты, на печать, на ретрансляцию – телеканалу за ретрансляцию, по­-моему, они платят 170 тыс. грн в год.

В «Никопольской правде» было 5 человек – трое постоянные и двое по найму. Редактором поставили очень хорошего человека, хорошего специалиста­журналиста, но не бойца совершенно. Это Александр Александров. Он у меня работал, просто. Дал ему задание написать плачущую статью… Например, про зажигалку написать так, чтоб читающий статью человек – плакал. И он напишет!

Это у него в сердце, он такой перепуганный, никогда против ничего не скажет, не дай бог, кто­то что­то плохо подумает.

И вот его поставили редактором и директором. И плюс еще он должен был собирать арендные деньги с арендаторов комнат в здании. Как они не выжили, я понять не могу.

– А откройте секрет вашей газеты.

– У меня печатной уже нет, только электронная.

– На чем зарабатываете?

– А у меня идут, как ни странно, студийные прямые эфиры в YouTube. Около 150 тысяч вбухал в ремонт, оборудование студии. Весной я задумал её сделать. Два человека дали мне по 50 тыс. грн как благотворительную помощь. Знаете, под каким флагом? «Помогая тебе, я знаю, что помогаю городу стать лучше». Это они мне так говорили.

Я никогда ни у кого ничего не прошу. Я просто могу показать, что я хочу сделать и как можно в этом помогать. Условие самое простое: вы никогда не лезете ко мне в редакционную политику.

Самая маленькая сумма пожертвования была 50 гривен. По 200, по 300 грн перечисляли мне, на сегодня уже в целом 30 тыс. грн мне перечислили.

Я публикую банковские реквизиты в YouTube, и когда я веду программу «Субъективно с Артеменко», во время прямого эфира мне «капают» денежки.





Алёна Гарагуц

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