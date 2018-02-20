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Жизнь города

А вот как было относительно типографии и газеты "Никопольская Правда" в 2013г. Фисак все забыл? (видео)

Очень интересно посмотреть, как говорится: "Архивы не горят". Но почему же НИ КТО НЕ НАКАЗАН??? Фисак все забыл? Да нет, просто - "Токарь отдыхает". Если Руслан Иванович был банально эмоциональный воришка-беспредельщик, то при Андрее Петровиче все так же, а то и более, только исподтишка. Нет слов


Типография, 18 сент. 2013 г.


Из сессии от 27.09.2013г.

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  • Категория: Жизнь города
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: Сегодня, 09:54Просмотров: 369 Комментариев: 0
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