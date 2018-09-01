Москва разорвала отношение с Константинополем: что это значит?

О расколе, неприятностях для УПЦ (МП), диптихе и судьбе Мирового Православия.

В пятницу (почти 13) 14 сентября Синод РПЦ объявил о прекращении поминовения Константинопольского патриарха и сослужения с клириками данной церкви. При этом спикеры добавили – евхаристическое общение не разрывается. А вот тут самое интересное. Ведь что такое евхаристическое общение? Это сослужение епископата и священников и причастие из одной чаши. Если такого сослужения нет, то и нет евхаристического общения.





Можно возразить, что это все касается только епископов, а не рядовых священников и мирян. Однако тут следует вспомнить изречение одного из ранних отцов Церкви – Игнатия Богоносца. «Где епископ – там и церковь». В среде Московского патриархата особенно любят приводить данное изречение в полемике с «раскольниками». Если епископ тождественен церкви, то значит и разрыв отношений между епископами равносилен разрыву отношений между церквями. Представляю, насколько некомфортно нынче чувствуют себя бишопы РПЦ, когда понимают, что их любимый аргумент работает против них.





Отказываясь поминать Вселенского патриарха, РПЦ нарушает условия ее Томоса, где черным по белому было написано, что московский архиерей обязан поминать Константинопольского патриарха и считать его своим главою и первенствующим. Продолжая данную логику, теперь Вселенский патриарх вполне может заявить, что, поскольку это условие нарушено, то и решение Собора 1590 г. об учреждении патриаршества в Москве отменяется.





Вопрос не только в том насколько далеко готов зайти Константинополь, но и как в сознании патриарха уживается политическая принципиальность и христианское милосердие. Я думаю, что именно из-за религиозных взглядов он не сможет окончательно раздавить РПЦ и отменить их патриарший статус. Хотя в Московской патриархии, будь они на месте Варфоломея, поступили самым жестким способом и не дрогнули бы.





Далее. Разорвав общение с Константинополем, РПЦ более не имеет сопричастия с полнотой Мирового Православия. Этим самым Чистый переулок подложил свинью коллегам из 49 корпуса Киево-Печерской Лавры. Ведь основной аргумент для пребывания УПЦ (МП) в составе РПЦ состоял в том, что именно через Москву украинские приходы имеют сопричастие с полнотой Мирового Православия. Теперь такого сопричастия нет, следовательно, и вменяемых аргументов для пребывания в составе РПЦ теперь тоже нет. Интересно, как теперь будут выкручиваться спикеры УПЦ (МП).





Москва де-факто ушла в раскол и будет там не только до предоставления Украине автокефалии, но и много позднее – пока не смирится с этим как с данностью. Киеву надо этим воспользоваться. Пока РПЦ не участвует в совместных с Фанаром мероприятиях 5 место в диптихе фактически вакантно. Следовательно, новая Украинская автокефальная церковь может и должна занять это место.





Я даже знаю, какую формулировку под это можно привести: «Поскольку Московская Церковь отпала, на ее место стала церковь Киевская». Такая формула вызовет обильное выделение сероводорода, и Чистый переулок на какое-то время перестанет быть чистым. Ведь именно отпадением одной церкви (в данном случае Римской) Москва долгое время обосновывала и свое патриаршество, и свое вхождение в Пентархию (5 древних патриархатов, которые как будто бы имеют большие полномочия чем другие церкви). Интересно, что таким образом РПЦ пыталась нивелировать особые права Константинополя, «разделив» их на 5 древних патриархатов.





В противном случае нам светит 10 место из 15, что согласитесь тоже не плохо. Почему десятое? Поскольку сначала по списку идут патриархаты, потом архиепископии и уже потом митрополии. По всей видимости, у нас будет патриархат, а значит в Диптихе (официальном иерархическом списке Поместных Православных Церквей) мы будем после Грузинской и перед Кипрской церквами. Однако это церковно-бюрократические нюансы.





Что же будет дальше? Вселенский патриархат предоставит Украине автокефалию, Москва будет продолжать и дальше одиноко протестовать, находясь в расколе. Украина займет место России. Вселенский патриархат на время потеряет своего главного конкурента на Всеправославной арене, и взамен получит вполне себе лояльную церковь.





Это позволит решить комплекс проблем, который скопился в Православии после последнего Вселенского Собора в VIII в. н.э. Это и календарный вопрос, и выработка актуального кодекса канонического права, и формировании позиции по актуальным вопросам от экологии до искусственного интеллекта. Пока не будет Москвы с ее право вето – есть окно возможностей сделать Православие открытым миру и начать успешную миссию.





Так что нынешнее действия Москвы направленные против Константинополя бьют, и будут бить только по ней самой. В РПЦ думают, что забили гол, только они не понимают, что сделали это в свои ворота.





Ну и особенно отрадно видеть, что уже даже самые скептически настроенные граждане понимают, что все будет Томос!

Дмитро Горєвой