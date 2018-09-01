«Сила Нации». Покров принял соревнования по кросс-фиту среди ветеранов АТО (фото)

Практически ежедневно с экранов телевизоров и лент новостных сайтов звучат официальные сводки из зоны боевых действий. Количество обстрелов, потери, бравурные речи генералов и прочих «речников». К сожалению, эта информация уже давно стала обыденностью. Война настолько плотно вошла в нашу жизнь, что многими эта информация воспринимается как что то обыденное. Вот только за этими ставшими «обыденными новостями» стоит самое главное — живые люди. Люди, жизнь которых навсегда меняет война.





Согласно официальных данных Государственной службы по делам ветеранов войны и участников АТО статус участника боевых действий на февраль 2018-го года получили 328 тысяч человек!





Фактически, в стране сегодня образовалась огромная прослойка людей жизнь которых изменилась навсегда. Человек не может остаться прежним после того как мимо него пролетела первая пуля, когда услышал противный свист минометной мины, когда рядом пролилась первая кровь. И тем более не может остаться прежним, когда война навсегда оставляет ему свое страшное напоминание в виде потерянной ноги, руки, осколков в теле и других увечий.





В прошлую субботу, 8 сентября, город Покров принимал особые соревнования. В маленький горняцкий город приехали участника проекта «Сила Нации» объединяющих ветеранов боевых действий, которые получили тяжелые ранения в ходе боевых действий на Донбассе. Они прошли под патронатом мэра города Александра Шаповала и при поддержке фонда им. Дани Дидика «Открывая сердце», Алены Соловьевой.

Этому проекту только второй год. В 2016 году идею ветеранов АТО Вадима Долгорука и Дмитрия Медведя поддержали волонтер Алена Соловьева и отец погибшего харьковского активиста Данилы Дидика, Андрей. Именно так родились соревнования по кросс-фиту среди военнослужащих, переживших ампутацию. Костяк команды это восемнадцать постоянных участников, которые выступают в разных городах Украины и своим примером доказывают — можно сломать человеческое тело, но нельзя сломать дух. В Покров приехало 15 героев-спортсменов вместе со своими семьями. Вадим Долгорук, Константин Фишер, Илья Шувалов, Ростислав Барковский, Сергей Юрьев, Александр Поддубный, Александр Сарабун, Александр Бабченко, Николай Левкун, Вадим Мазниченко, Александр Швецов, Сергей Храпко, Юрий Кондратенко, Дмитрий Коваленко иВалерий Кузниченко.





У каждого из них своя история на этой войне.





Когда снаряд попал в БТР в котором ехал Вадим Довгорук, ему оторвало руку. Только на третьи сутки на Вадима с тяжелым ранением и отмороженными ступнями обнаружили сепаратисты. Парня смогли забрать домой через миссию ОБСЕ. Он перенес 10 операций.

Константину Фишер до войны был инструктором по карате кио-кушинкай. В декабре 2015 года во время боевого задания в снайпера-разведчика попала пуля крупнокалиберного пулемета. Валерий Кузниченко получил тяжелейшие ранения правой стороны тела во время минометного обстрела.





В этот день Покров смотрел на молодых ребят на протезах и понимал настоящую цену войны, которую они заплатили. Цену, которую до сих пор платит страна. И вместе с сочувствием люди испытывали гордость за людей, которые не сломались. Участники выступали парами и перед стартом зрители, пришедшие центральный парк им. Б. Мозолевского могли услышать историю каждого из них. О их пути на войне и пути в мирной жизни. О том, что они не опустились, а продолжают жить, работать, получать образование, ездить по стране. В этот день, подымая гири, штанги, выполняя упражнения на тренажерах, перекатывая тяжелые шины участники проекта подавали пример того, как нужно жить.





Стоит отметить, что перед стартом соревнований здесь был проведен благотворительный аукцион на котором зрители могли приобрести вещи и атрибутику, связанную с проектом «Сила Нации». По ходу его проведения удалось собрать более 15 тысяч гривен.

В этих соревнованиях не было проигравших. Каждый из участников уже был победителем, просто выходя на площадку на которой находились спортивные снаряды.





Медали и подарки участникам турнира вручал лично мэр города Александр Шаповал.

«Вы — настоящие. Вы — действительно сила нации», — откровенно сказал Александр Николаевич.





С этими словами тяжело поспорить. Да, ампутация — это тяжелейшее испытание как физическое, так и для психики человека. У каждого из этих ребят было много поводов сломаться. Но они выдержали это испытание. Выдержали, оставшись несломленными духовно. Наверное они действительно являются символом украинской нации. Нации, которая сможет пройти это тяжелое испытание, отстоять свою независимость, залечить раны и продолжить не просто жить, но идти вперед и развиваться.





И в этот день Покров аплодировал. Аплодировал мужеству и силе человеческого духа. Аплодировал надежде и вере в будущее.