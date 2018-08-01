Хвостатые и четвероногие, Никопольчане
Каким мог бы быть приют для животных (видео)
Старый друг нашей редакции Сергей, находясь в Польше в городе Вроцлав (население 650 тыс.), по случаю заснял приют для животных и прислал мне.
Скажите что заголовок не правильный. Такого приюта у нас и не могло быть. А если б наши правители начиная от преза и заканчивая городским головой не только воровали, пиарились и праздновали, а работали. Если б они любили не только себя, а и страну и город? Думаю все было бы лучше. И будет.
Пока посмотрите на Польский приют, а на следующей неделе съезжу сниму наш. Так для наглядности
Больше комментариев на страницах газеты "ГОРОД Никополь" в соцсетях:
facebook, twitter,Google +, и видео на нанем канале: Канал на youtube
Теги:
ПОХОЖИЕ НОВОСТИ
Ошибка!
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.