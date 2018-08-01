Каким мог бы быть приют для животных (видео)

Старый друг нашей редакции Сергей, находясь в Польше в городе Вроцлав (население 650 тыс.), по случаю заснял приют для животных и прислал мне.

Скажите что заголовок не правильный. Такого приюта у нас и не могло быть. А если б наши правители начиная от преза и заканчивая городским головой не только воровали, пиарились и праздновали, а работали. Если б они любили не только себя, а и страну и город? Думаю все было бы лучше. И будет.

Пока посмотрите на Польский приют, а на следующей неделе съезжу сниму наш. Так для наглядности



