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Хвостатые и четвероногие, Никопольчане

Каким мог бы быть приют для животных (видео)

Старый друг нашей редакции Сергей, находясь в Польше в городе Вроцлав (население 650 тыс.), по случаю заснял приют для животных и прислал мне.

 

Скажите что заголовок не правильный. Такого приюта у нас и не могло быть. А если б наши правители начиная от преза и заканчивая городским головой не только воровали, пиарились и праздновали, а работали. Если б они любили не только себя, а и страну и город? Думаю все было бы лучше. И будет.
Пока посмотрите на Польский приют, а на следующей неделе съезжу сниму наш. Так для наглядности


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  • Категория: Хвостатые и четвероногие, Никопольчане
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: Вчера, 19:19Просмотров: 143 Комментариев: 0
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