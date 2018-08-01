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Никополь, палата №7

Креативность власти другим городам в пример. В Никополе посреди моста растет дерево (видео)

 

Креативность власти другим городам в пример. В Никополе посреди моста растет дерево 


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  • Категория: Никополь, палата №7
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: Вчера, 10:03Просмотров: 320 Комментариев: 0
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