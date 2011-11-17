Допоможіть розшукати дитину, зниклу у Нікополі

Нікопольським відділом поліції розшукується неповнолітня Корешнікова Єлізавета Олексіївна 14.04.2005 року народження, учениця 9 класу ЗОШ №15 міста Нікополь. Яка пішла з дому 4 липня приблизно о 12 годині до своєї подруги в дитячий табір «Великий луг» за адресою: вул. Чапаєва 45, та не повернулася до теперішнього часу.



Була одягнена: сіра футболка, джинсові шорти, червона кепка, при собі мала чорний шкіряний рюкзак.

Прикмети: Зріст – 174-176 см, вага – 56 кг, тілобудова спортивна, волосся руде, довге, очі сіро-зелені, на правому виску є маленький шрам у волоссі, шрам на лівому коліні.

Якщо вам що-небудь відомо про місцезнаходження дівчинки прохання повідомляти за телефонами: 102, 0959382756,0504509140 (цілодобово).





Т.в.о. Начальника Нікопольського ВП в

Дніпропетровській області

підполковник поліції

Бережний Д.А.

Есть информация что Лиза ездила к подруге в "Великий луг".

телефон родителей: 066 001 4947