Восстановить свой пароль
Бесплатно модули и шаблоны DLE скачать шаблоны для веб сайтов
windows linux mac os android
Главная Правила сайта Обратная связь Реклама на сайте


Поиск людей

Допоможіть розшукати дитину, зниклу у Нікополі

Нікопольським відділом поліції розшукується неповнолітня Корешнікова Єлізавета Олексіївна 14.04.2005 року народження, учениця 9 класу ЗОШ №15 міста Нікополь. Яка пішла з дому 4 липня приблизно о 12 годині до своєї подруги в дитячий табір «Великий луг» за адресою: вул. Чапаєва 45, та не повернулася до теперішнього часу.

 
Була одягнена: сіра футболка, джинсові шорти, червона кепка, при собі мала чорний шкіряний рюкзак.
Прикмети: Зріст – 174-176 см, вага – 56 кг, тілобудова спортивна, волосся руде, довге, очі сіро-зелені, на правому виску є маленький шрам у волоссі, шрам на лівому коліні.
Якщо вам що-небудь відомо про місцезнаходження дівчинки прохання повідомляти за телефонами: 102, 0959382756,0504509140 (цілодобово).


Т.в.о. Начальника Нікопольського ВП в
Дніпропетровській області
підполковник поліції
Бережний Д.А.

 

Есть информация что Лиза ездила  к подруге в "Великий луг".

телефон родителей: 066 001 4947

Больше комментариев на страницах газеты "ГОРОД Никополь" в соцсетях:

 facebooktwitter,Google +, и видео на нанем канале: Канал на youtube

 

  • Категория: Поиск людей
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: Сегодня, 09:34Просмотров: 1 981 Комментариев: 1
    • Теги:
    ПОХОЖИЕ НОВОСТИ
    Ошибка!
    Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
    Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

    •             
      Виктор Артеменко (Сегодня, 14:19)
      Администраторы | Offline
      Около 13:20, в ходе поисков, было найдено тело Елизаветы Корешниковой... Соболезнуем родным и близким девочки. На данный момент эксперты устанавливают причину смерти.

      https://www.facebook.com/groups/citynikopol/permalink/1743919648976474/
      в Громадська організація «Прихист»

      Регистрация: 17.11.2011

      Новостей: 5 511

      Коментариев: 1 746

    Информация
    Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.