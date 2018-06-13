О предстоящей сессии

Призываю всех депутатов городского совета отложить, если у кого есть, личные обиды и амбиции при обсуждении и принятии решений в отношении "Громадської ради". Подумать прежде всего о городе. Мне, так же, далеко не все члены "Громадської ради" симпатизируют в личном плане, как и я многим. Но давайте личное оставим "за скобками" и посмотрим что и как делает тот или иной человек именно сейчас и именно для города.





А так же Никопольчан, неравнодушных к судьбе НАШЕГО города, призываю поддержать присутствием и прибыть на заседание сессии (22.06.18 10:00) где первым должен рассматриваться вопрос в отношении "Громадської ради", которая судя по всему уже стоит поперек горла людям временно избранным и назначенным управлять НАШИМ городом.



Спасибо!