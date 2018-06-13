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Виктор Артеменко

О предстоящей сессии

 

Призываю всех депутатов городского совета отложить, если у кого есть, личные обиды и амбиции при обсуждении и принятии решений в отношении "Громадської ради". Подумать прежде всего о городе. Мне, так же, далеко не все члены "Громадської ради" симпатизируют в личном плане, как и я многим. Но давайте личное оставим "за скобками" и посмотрим что и как делает тот или иной человек именно сейчас и именно для города.


А так же Никопольчан, неравнодушных к судьбе НАШЕГО города, призываю поддержать присутствием и прибыть на заседание сессии (22.06.18 10:00) где первым должен рассматриваться вопрос в отношении "Громадської ради", которая судя по всему уже стоит поперек горла людям временно избранным и назначенным управлять НАШИМ городом.


Спасибо!

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  • Категория: Авторские: / Виктор Артеменко
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: Вчера, 13:47Просмотров: 444 Комментариев: 0
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