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Жизнь города

Пришкільний літній табір «Рассвет» при КЗ «НСЗШ №21» відвідав місцеву військову частину №А0593 ( вiдео)

Військвослужбовці тепло зустріли дітей та провели екскурсії по території, показали справжню стрілецьку зброю, навчили розбирати та збирати її.

 
Щиро дякуємо командиру частини Варенику Андрію Миколайовичу, старшому лейтенанту Лук’яненко Станіславу Олександровичу, а також Крісановій Юлії Володимирівні та Баклану Олексію Олеговичу.



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  • Категория: Жизнь города
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: Сегодня, 15:02Просмотров: 167 Комментариев: 0
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