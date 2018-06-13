Жизнь города
Пришкільний літній табір «Рассвет» при КЗ «НСЗШ №21» відвідав місцеву військову частину №А0593 ( вiдео)
Військвослужбовці тепло зустріли дітей та провели екскурсії по території, показали справжню стрілецьку зброю, навчили розбирати та збирати її.
Щиро дякуємо командиру частини Варенику Андрію Миколайовичу, старшому лейтенанту Лук’яненко Станіславу Олександровичу, а також Крісановій Юлії Володимирівні та Баклану Олексію Олеговичу.
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