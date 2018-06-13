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Виктор Артеменко

Итоги недели в прямом эфире в 19:00

Поговорим на темы:

- О дорогах, знаках, пешеходах
- Пьяный за рулем - преступник. А если депутат от ОППОблока?
- Отберут ли деньги у инфекционного отделения?
- Закроют ли школу №17
- Сколько стоит лояльность рыбнадзора
- "А был ли мальчик" - "Нападение на полицейских"



Преимуществом такого эфира является прямая связь со зрителем, потому не забываем про чат...

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  • Категория: Авторские: / Виктор Артеменко
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: Сегодня, 10:26Просмотров: 68 Комментариев: 0
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