Виктор Артеменко
Итоги недели в прямом эфире в 19:00
Поговорим на темы:
- О дорогах, знаках, пешеходах
- Пьяный за рулем - преступник. А если депутат от ОППОблока?
- Отберут ли деньги у инфекционного отделения?
- Закроют ли школу №17
- Сколько стоит лояльность рыбнадзора
- "А был ли мальчик" - "Нападение на полицейских"
Преимуществом такого эфира является прямая связь со зрителем, потому не забываем про чат...
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