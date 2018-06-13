В Покрове заменят 800 метров водовода по улице Горького

В маленьком горняцком городе продолжают реализовываться те позитивные изменения, которые за последние годы сделали его примером успешного развития для целого региона. На сегодняшний день в городе происходит капитальный ремонт автодороги по улице Григория Тыквы и реконструкция улицы Горького.

И дело не только в новом дорожном полотне, бордюрах и удобных тротуарах. Как мы уже неоднократно говорили ранее, во время таких работ важны и те моменты, которые не так бросаются в глаза, но также очень важны для покровчан.





Например, по сообщениям пресс-службы городского совета, сейчас на улице Горького в рамках реконструкции прокладывают новый водовод протяженностью более 800 метров. Интересно, что водопровод укладывают бестраншейным - методом горизонтально-направленного бурения, который не требует копания огромных канав и позволяет выполнить эту работу с минимальными нарушениями благоустройства.





Вопрос водоснабжения для Покрова крайне актуален, поскольку значительные участки канализационных и водопроводных сетей за десятки лет эксплуатации сильно изношены. Вот почему, по мере возможностей, город все таки меняет устаревшие коммуникации. Естественно, что одновременно заменить десятки километров сетей невозможно. Тем не менее, руководство Покрова неоднократно заявляло, что эти работы будут продолжаться.





В первую очередь, меняются наиболее аварийные участки, где происходит наибольшее количество порывов. Именно проводимая реконструкция улиц является удобным моментом для выполнения таких работ.





Напомним, в 2017-м году во время капитального ремонта улицы Лизы Чайкиной была выполнена замена канализационных сетей, что решило проблему подтопления домов в 35-м и 36-м микрорайонах. Замена водопровода по улице Горького осуществляется за счет средств городского бюджета.