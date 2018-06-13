Андрій Приймак: "Винуватці травмування підлітка будуть притягнені до відповідальності"

Увечері 11 червня в Марганці сталася прикра подія, під час якої в нещодавно викопаний каналізаційний колодязь на приватному будівництві впав 6-класник. На місце події прибув рятувальний підрозділ 33-ої Державної пожежно-рятувальної частини, фахівці якого дістали дитину та відправили до міської лікарні.



Головний лікар Марганецької міської лікарні Тетяна Лисенко повідомила, що стан хлопчика задовільний. На щастя, серйозних травм він не отримав. Лікарі залишили підлітка в дитячому соматичному відділені для спостереження за станом його здоров’я.



Заступник міського голови Андрій Приймак повідомив, що інцидент трапився в районі вул. Київської, за кафе «Монако». Вранці 12 червня на місце виїхала комісія, яка визначила, що люк знаходиться на території приватного будівництва. Працівники, котрі проводять там роботи, запевняють, що 11 червня до 17-ої години люк був закритий бетонною кришкою. Їм поставлене завдання терміново відновити кришку люку. За результатами перевірки встановлено, що на будівництві були й інші порушення.





Зокрема, будівельний майданчик був неогородженим і туди легко змогли потрапити діти. Проте виконком не має відповідних повноважень, щоб впливати на ситуацію. Функції надання дозволу та контролю щодо проведення будівельних робіт виконує Державна архітектурно-будівельна інспекція в Дніпропетровській області.





Комісією порушуватиметься питання щодо притягнення винуватої особи до відповідальності.