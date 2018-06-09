В Марганці розпочали ремонт спортивної школи

В Марганці розпочато підготовку до комплексного капітального ремонту дитячо-юнацької спортивної школи № 1, який виконають за сприяння Дніпропетровської облдержадміністрації. Варто зазначити, що раніше у спортшколі проводили тільки косметичні ремонти, а капітальний за 60 років її існування виконають вперше.



Під час літніх канікул виконають частину від запланованого, а з початком навчального року юні спортсмени, які відвідують ДЮСШ № 1, займатимуться на базі місцевих освітніх закладів.



Наразі працівники школи звільняють приміщення від обладнання та інвентаря, адже заплановано проведення масштабних робіт: від утеплення фасаду та заміни вікон - до облаштування спортивного майданчика, якого тут ніколи не було. За твердженням проектантів, спортивний майданчик розміститься на пустирі біля ДЮСШ та відповідатиме сучасним вимогам до таких об’єктів.