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Происшествия

Водоканал отзовись. По ул. Чалого - "Венеция", а у вас пересменка (видео)

 

По ул. Чалово в районе дома 41 (пос. Северный) прорвало воду из люка и позаливало дворы. С 7 ми утра жители звонят в водоканал где персменка, в исполком дежурному, на горячую линию и т.д. но получают одни отговорки.  



Видео прислал Никопольчанин, Валентин

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  • Категория: Происшествия
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: Сегодня, 10:07Просмотров: 853 Комментариев: 0
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