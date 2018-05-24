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Жизнь города

Муниципальная Варта Никопольского исполкома: - Борьба дачником вырастившим клубнику (видео)

 

Муниципальная Варта Никопольского исполкома: - Борьба дачником вырастившим клубнику  



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  • Категория: Жизнь города
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: Сегодня, 12:24Просмотров: 1 257 Комментариев: 1
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      kam4ekoid (Сегодня, 16:27)
      Посетители | Offline
      а что это за варта ? какие у нее полномочия ? и имеют ли они право выписать штраф? и вообще какие у них функции ? кто объяснит ?

      Регистрация: 13.11.2012

      Новостей: 1

      Коментариев: 135

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