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город Марганец

Знак «Я люблю Марганець» зруйновано в результаті ДТП

В ніч з суботи на неділю було знищено один з місцевих пам’ятних знаків – світлову композицію «Я люблю Марганець», яка радувала марганчан на Привокзальній площі. Знак зустрічав гостей міста в районі авто- та залізничного вокзалів і служив фото зоною для всіх бажаючих. Його декілька разів пошкоджували, проте щоразу вдавалося відновити. Цього разу об’єкт благоустрою зруйнували остаточно.

 
Заступник міського голови Андрій Приймак повідомив, що сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля Renault Logan. За кермом автівки знаходився мешканець Марганця, який, за попередніми даними, перебував у нетверезому стані та не справився з керуванням.
В результаті постраждав не тільки знак, а й сам водій і його пасажир.


Особу порушника встановлено та складено адміністративний протокол. Юридичним відділом виконкому до місцевого відділення поліції направлено повідомлення про спричинення матеріальних збитків через пошкодження знаку, а також готується позов до суду про відшкодування матеріальної шкоди.

marganets-rada.dp.ua

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  • Категория: город Марганец
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: Сегодня, 09:24Просмотров: 503 Комментариев: 0
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