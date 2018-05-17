Знак «Я люблю Марганець» зруйновано в результаті ДТП

В ніч з суботи на неділю було знищено один з місцевих пам’ятних знаків – світлову композицію «Я люблю Марганець», яка радувала марганчан на Привокзальній площі. Знак зустрічав гостей міста в районі авто- та залізничного вокзалів і служив фото зоною для всіх бажаючих. Його декілька разів пошкоджували, проте щоразу вдавалося відновити. Цього разу об’єкт благоустрою зруйнували остаточно.



Заступник міського голови Андрій Приймак повідомив, що сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля Renault Logan. За кермом автівки знаходився мешканець Марганця, який, за попередніми даними, перебував у нетверезому стані та не справився з керуванням.

В результаті постраждав не тільки знак, а й сам водій і його пасажир.





Особу порушника встановлено та складено адміністративний протокол. Юридичним відділом виконкому до місцевого відділення поліції направлено повідомлення про спричинення матеріальних збитків через пошкодження знаку, а також готується позов до суду про відшкодування матеріальної шкоди.

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