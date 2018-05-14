Анонсы и предложения
Анонс: 17 мая в 11:00 Прямой эфир на тему «Зеленые насаждения и экология Никополя»
Полезные инъекции или уничтожение каштанов? Обрезка «под столб» - омоложение деревьев или их «удобство» в городской жизни? Каковы цели и возможные последствия такого «преображения» зеленых насаждений? – на эти и другие вопросы в прямом эфире на канале газеты ГОРОД Никополь ответит эколог Юрий Дмитриевич Бабинин.
Все желающие могут присоединиться к дискуссии и задать интересующие вопросы в чате во время трансляции.
Не пропустите! 17 мая 2018 года в 11:00 на нашем канале
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