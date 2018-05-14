Анонс: 17 мая в 11:00 Прямой эфир на тему «Зеленые насаждения и экология Никополя»

Виктор Артеменко, Мои слова расчитаны на людей, способных признавать и учиться на своих ошибках. Не может с нашими маршрутами в нашем небольшом городе быть такая цена на проезд как в Днепре и за Киевом мы гнаться не должны. Время покажет что БРЕД, а что нет. Кто такой Фисак и что будет если ему доверить город я говорил еще до выборов. Может у кого-то и есть желание узнать каким мэром Саюк будет. У меня точно нет. И я не считаю что партию Ведро, приют бывших РЫГов, которая провела разных донцов в горсовет вообще стоит допускать когда-либо до власти. Все-таки лучше думать до выборов, чем после них. Вообще, подавляющее большинство сидящих в горсовете переизбирать нельзя. Иначе так и будем вечно подсажавать в кресла проходимцев и хапуг, а потом героически бороться с ними вместо того, чтобы с нормальной властью в городе порядок наводить. Город у нас богатый, деньги в бюджете есть. И вместо того, чтобы их воровать новый мер и горсовет должны бы подумать хотя бы об отказе от позавчерашнего метода очистки воды - хлорирования и внедрять новые технологии. То же озонирование, например. Кто-то из ЭТИХ готов пойти на серьезные шаги по улучшению качества жизни жителей города? Да они только тырить умеют и дороги латать так что они рассыпаются через месяц. А деревья они цинично уничтожают просто так, назло, как оказалось.