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Анонсы и предложения

Анонс: 17 мая в 11:00 Прямой эфир на тему «Зеленые насаждения и экология Никополя»

Полезные инъекции или уничтожение каштанов? Обрезка «под столб» - омоложение деревьев или их «удобство» в городской жизни? Каковы цели и возможные последствия такого «преображения» зеленых насаждений? – на эти и другие вопросы в прямом эфире на канале газеты ГОРОД Никополь ответит эколог Юрий Дмитриевич Бабинин.

 
Все желающие могут присоединиться к дискуссии и задать интересующие вопросы в чате во время трансляции.


Не пропустите! 17 мая 2018 года в 11:00 на нашем канале

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  • Категория: Анонсы и предложения
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: Сегодня, 20:45Просмотров: 141 Комментариев: 0
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