Реальные дела, а не благие намерения. В Покрове действительно начали капитально ремонтировать дороги на окраинах!

Как гласит мягкая версия известной поговорки: «Говорить – не мешки ворочать». Повторимся, руководство Никополя может долго и красиво говорить о планах в стиле «нью Васюки», но конечный результат и оценка его работы зависит от главного – того что сделано реально, а не на бумаге. Это и есть истинное мерило эффективности работы городской власти и отношения ее к горожанам.

Возьмем такой злободневный вопрос, как дороги. Сегодня процесс децентрализации позволяет населенным пунктам привлечь серьезные ресурсы для их ремонта и решить те проблемы, которые накапливались десятилетиями. Но если в некоторых городах этой возможностью просто пользуются неэффективно, или по причине видимо врожденной воровитости управленцев как в Никополе, то в маленьком горняцком Покрове все наоборот.





Мы уже неоднократно рассказывали, какого прогресса достиг этот город в прошлом году, когда были капитально отремонтированы 2 крупные магистрали ул Лизы Чайкиной и Чехова. Причем отремонтировали качественно, претензий к этим дорогам нет.





В озвученных планах на 2018-й год в Покрове также стоит капитальный ремонт дорог на сумму порядка 120 миллионов гривен.





В частности, как мы уже говорили, на 2018-й год был запланированы проведения капитальных ремонтов дорог на окраинах города. Проулки Алтайский и Павлова поселка Александровка попали в план работ, соответствующие проекты по их реконструкции были согласованы с областным Управлением ЖКХ и строительства.





Признаться, многие скептики до конца не могли поверить, что на этих периферийных магистралях реализуют масштабный капитальный ремонт с затратами свыше 8 миллионов гривен! Мол, все закончиться только благими намерениями и в итоге оправданиями в виде «не смогли сделать из-за нехватки средств» и тд.





Но побывав недавно в этом районе Покрова можем с уверенностью сказать – ремонт этих дорог действительно начался. Так, по улице Павлова практически на всей длине уже установлен новый бордюр, видно, что проведены подготовительные мероприятия для будущей укладки асфальта. По словам местных жителей, немало удивленных такой активности, работы продолжаются уже около 2 недель.

Что касается переулка Алтайский, то здесь также в некоторых местах уже появился новый бордюр и дорогу также подготовили к дальнейшему ремонту.





Конечно, это не единственный дороги, которые сейчас делают в Покрове. Одновременно идут масштабные работы по капремонту улиц Горького и Григория Тыквы, которые по своим масштабам также поражают. Но сам факт того, что одновременно с этими центральными магистралями не менее качественно делают дороги в скромном поселке Александровка уже символичен. Потому что это говорит о том, что в Покрове думают о комплексном развитии, которое охватит все части города, в независимости от того центр это или окраина. Потому что и там и там живут одинаковые люди. Будет интересно понаблюдать, как преобразятся переулки Алтайского и Павлова после завершения работ, и мы непременно об этом расскажем.





А пока можем сказать одно - сегодня в Покрове строят не абстрактный «коммунизм со светлым будущим». Сегодня здесь просто пытаются сделать родной город комфортным и уютным для всех жителей. И это действительно получается.



