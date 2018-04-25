В Марганці в Love-парку розпочали облаштування дитячого майданчика гумовим покриттям

З настанням сприятливих погодних умов у Марганці відновилися роботи з впорядкування новоствореного Love-парку по вул. Бульварній. Тут розпочали заміну піщаного покриття на гумове на трьох майданчиках – двох дитячих та одному спортивному (з тренажерами).

Варто зазначити, що проектом в цих місцях активностей передбачалося піщане покриття, проте відвідувачі парку висловили побажання, щоб пісок замінили на гумове покриття. Голова міста Олена Жадько передала прохання марганчан очільнику Департпменту ЖКГ ДніпроОДА, депутату облради Андрію Коломойцю, який посприяв, щоб до проекту були внесені відповідні зміни.





Таке покриття обійдеться дорожче, проте воно зручніше й безпечніше в експлуатації, виглядає охайніше та привабливіше.



